तळा येथील विज्ञान प्रदर्शनाला विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद
अभिनव प्रतिकृतींच्या माध्यमातून मांडला वैज्ञानिक दृष्टिकोन
तळा, ता. ७ (बातमीदार) ः तळा पंचायत समिती शिक्षण विभाग, अ. ल. लोखंडे विद्यालय आणि गणित-विज्ञान अध्यापक मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित २२ वे तळा तालुका विज्ञान प्रदर्शन २ डिसेंबर रोजी अ. ल. लोखंडे विद्यामंदिर, पिटसई येथे उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडले. तळा तालुक्यातील विविध शाळांमधील विद्यार्थी, बालवैज्ञानिक, शिक्षक आणि विज्ञानप्रेमींनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवत प्रदर्शनाला उत्तम प्रतिसाद दिला.
या कार्यक्रमाचे उद्घाटन गटशिक्षणाधिकारी सुरेखा तांबट यांच्या हस्ते झाले, तर गटविकास अधिकारी महादेव शिंदे अध्यक्षस्थानी होते. या वेळी संस्थेचे अध्यक्ष खेळू वाजे, विस्तार अधिकारी मुबीन वासकर, मुख्याध्यापक अरुण खुळपे, गणित-विज्ञान मंडळाचे विनायक महाडीक, शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित होते. उद्घाटनप्रसंगी बोलताना गटशिक्षणाधिकारी सुरेखा तांबट म्हणाल्या, विज्ञान प्रदर्शनातून भावी वैज्ञानिक घडतात. विद्यार्थ्यांची जिज्ञासा, निरीक्षणशीलता आणि विचारांची वैचारिक पातळी वाढण्यास असे उपक्रम निर्णायक ठरतात. लहानसा प्रश्नही मोठा शोध घेऊन येऊ शकतो. जसे न्यूटनने फळ जमिनीवर का पडते, याचा शोध घेत गुरुत्वाकर्षण स्पष्ट केले. संस्थेचे अध्यक्ष खेळू वाजे यांनी विद्यार्थ्यांना विज्ञानाची आवड जोपासून आपल्या क्षेत्राचा लौकिक वाढवण्याचे आवाहन केले, तर अध्यक्षीय भाषणात गटविकास अधिकारी महादेव शिंदे म्हणाले, मनुष्य हे अनुकरण करणारे प्राणी आहे. आज प्रदर्शनात पाहिलेल्या प्रतिकृती उद्या तुम्हाला नवनिर्मितीची प्रेरणा देतील. विज्ञानाची कास धरा आणि स्वतःमध्ये नवनिर्मितीची जिद्द वाढवा, असे सांगितले.
या प्रदर्शनात एकूण ३६ अभिनव प्रतिकृती मांडण्यात आल्या होत्या. पर्यावरण संवर्धन, ऊर्जानिर्मिती, सौरऊर्जा, पाणी व्यवस्थापन, आरोग्य, रोबोटिक्स, हवामान बदल अशा विविध विषयांवरील मॉडेल्सने उपस्थितांची दाद मिळवली. विद्यार्थ्यांनी आपल्या कल्पकतेचा, सर्जनशीलतेचा आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा सुंदर संगम सादर केला. या प्रदर्शनामुळे विद्यार्थ्यांची विज्ञानाकडे पाहण्याची दृष्टी अधिक समृद्ध झाली असून, नव्या कल्पनांना चालना मिळाल्याची भावना मान्यवरांनी व्यक्त केली.
