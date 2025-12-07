जन आक्रोश समितीच्या तिरडी यात्रेला स्थानिकांचा प्रतिसाद
जनआक्रोश समितीच्या तिरडी यात्रेला स्थानिकांचा प्रतिसाद
पहेल-खांडपाले बायपासचे काम तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी
माणगाव, ता. ७ (वार्ताहर) ः मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीविरोधात ‘जनआक्रोश समिती’ने ६ डिसेंबर रोजी लोणेरे पुलावरून तिरडी यात्रेचे आयोजन केले होते. या यात्रेला परिसरातील लोणेरे, नवघर, उसरघर, वडपाले, टेमपाले तसेच पहेल आणि खांडपाले या गावांतील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून पाठिंबा दर्शवला. स्थानिकांचा वाढता संताप आणि प्रशासनाकडून होत असलेल्या दुर्लक्षाविरोधात हे आंदोलन निर्णायक ठरेल, अशी भावना व्यक्त करण्यात आली.
गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम प्रलंबित आहे. कंत्राटदारांना वारंवार मुदतवाढ दिली जात असली, तरी प्रत्यक्ष कामाचा वेग अत्यंत संथ आहे. परिणामी महामार्गावरील रस्त्यांची स्थिती दिवसेंदिवस अत्यंत खराब होत चालली आहे. खड्डे, उखडलेले डांबरीकरण आणि विस्कळित वाहतूक व्यवस्थेमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले असून, प्रवाशांसह स्थानिक नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. यातील सर्वात गंभीर समस्या म्हणजे पहेल व खांडपाले गावांना महामार्गावर जोडणाऱ्या बायपासचे काम अद्यापही अपूर्ण आहे. चारही दिशांनी जोडणारा मार्ग तयार होणे अपेक्षित असताना सध्या केवळ एकाच बाजूचा मार्ग उपलब्ध आहे. त्यामुळे मोटारसायकलस्वार, रिक्षाचालक तसेच शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना महामार्ग ओलांडताना वेगाने धावणाऱ्या वाहनांची भीती निर्माण होत आहे. प्रशासनाकडून कोणतीही तातडीची उपाययोजना न केल्याने येथील नागरिक तीव्र नाराज आहेत. या तिरडी यात्रेत विशाल टेंबे, प्रभाकर ढेपे, संतोष शिंदे, शिवाजी टेंबे, हरीभाऊ शिंदे, राहुल बरे, ज्ञानेश्वर शिगवण, घाडगे सर, मंगेश वाघोस्कर, महेश खराडे, संजय वाघोस्कर, रामदास खराडे, सुनील खराडे, नारायण केसरकर, मुकेश शिंदे यांनी सक्रिय सहभाग घेऊन बायपासचे काम तातडीने पूर्ण करावे, अशी मागणी केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.