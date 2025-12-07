वसई विरार महानगरपालिका निवडणुकीसाठी भाजप़़-सेनेत प्राथमिक चर्चा
वसई-विरार पालिका निवडणुकीसाठी भाजप-सेनेची चर्चा
राष्ट्रवादीच्या दांडीने युतीत बिनसल्याची चर्चा
विरार, ता. ७ (बातमीदार) : वसई-विरार महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीमधील शिंदे सेना आणि भाजप यांच्यात शनिवारी (ता. ६) विरार पूर्व येथे सुदेश चौधरी यांच्या कार्यालयात प्राथमिक चर्चा पार पडली; मात्र या बैठकीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षांनी दांडी मारल्याने युतीमध्ये काही ‘बिनसले’ असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
आजच्या घडीला वसई तालुक्यातील अडीच विधानसभा मतदारसंघांवर युतीचे वर्चस्व आहे (वसई व नालासोपारा येथे भाजप आमदार, तर बोईसरमध्ये सेना आमदार). या पार्श्वभूमीवर, शिवसेना-भाजप युतीने एकत्रित निवडणूक लढवण्याबाबत शिवसेनेचे माजी आमदार रवींद्र फाटक आणि भाजपचे वसई-विरार प्रभारी तथा आमदार राजन नाईक यांच्यात सकारात्मक चर्चा झाली. चर्चेनुसार, वसई-विरारमध्ये भाजप ‘मोठा भाऊ’ असणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. भाजप शिंदे सेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला २५ ते ३० जागा सोडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. बैठकीला सेनेचे आमदार विलास तरे, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रज्ञा पाटील, माजी अध्यक्ष महेश पाटील, सेनेचे जिल्हा प्रमुख नीलेश तेंडोलकर, वसंत चव्हाण, तालुकाप्रमुख सुदेश चौधरी व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
राष्ट्रवादीची अनुपस्थिती चर्चेचा विषय
युतीच्या प्राथमिक बैठकीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठ फिरवल्याने त्याचीच चर्चा वसई-विरारमध्ये ऐकायला मिळत होती. या बैठकीबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजाराम मुळीक यांच्याशी चौकशी केली असता, त्यांनी पूर्व नियोजित कार्यक्रमामुळे आपण बैठकीला उपस्थित राहू शकलो नाही, असे स्पष्टीकरण दिले.
