पोशेरा येथे कारला अपघात
मोखाडा, ता. ७ (बातमीदार) : मोखाडा-त्रंबकेश्वर मार्गावर पोशेराजवळ कारला अपघात झाला. मोखाड्याच्या दिशेने येणाऱ्या कारसमोर अचानक कुत्रा आडवा आला. त्यामुळे चालकाचे कारवरील नियंत्रण सुटून, वाहन रस्त्याच्या कडेला जाऊन आदळले. या अपघातात कारचालक महिलेबरोबर तिचे वडील आणि छोटे मूल देखील होते. ते किरकोळ जखमी झाले होते, तसेच वाहनाचे नुकसान झाले आहे.
अपघातानंतर कारचालकांनी तत्काळ १०८ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिकेला कॉल केला होता. रुग्णवाहिका घटनास्थळी पोहोचताच, स्वयंसेवक भाऊ वैजल आणि रुग्णवाहिका कर्मचारी प्रवीण चोथे यांनी जखमींना आवश्यक मदत केली. सर्वांना सुरक्षितरित्या मोखाडा ग्रामीण रुग्णालयात ऊपचारासाठी दाखल केले. स्वयंसेवक भाऊ वैजल यांच्या म्हणण्यानुसार, अपघातप्रसंगी जलद मदत मिळण्यासाठी प्रत्येकाने आपल्या मोबाईलमध्ये गुड समॅरिटन ॲप ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. अपरिहार्य परिस्थितीत हे ॲप जीव वाचवू शकते.
ॲपमुळे मदत
अपघाताचे गुड समॅरिटन ॲपच्या माध्यमातून मिळालेल्या नोटिफिकेशनमुळे, नागरी संरक्षण दलाचे स्वयंसेवक भाऊ वैजल आलेल्या लोकेशननुसार, तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी रुग्णवाहिका चालकाने, तीन जखमींना मदत करून मोखाडा ग्रामीण रुग्णालयात ऊपचारासाठी दाखल केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.