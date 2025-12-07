शिंदे–चव्हाण एकाच मंचावर; पण कोल्ड वॉर कायम
शिंदे-चव्हाण एकाच मंचावर; पण कोल्ड वॉर कायम
पॅनेल २२ मध्ये ‘म्हात्रे विरुद्ध म्हात्रे’ लढत तापली
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ७ ः भाजप-शिवसेनेमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेली फोडाफोडीची स्पर्धा शिगेला पोहोचली असतानाच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण हे शनिवारी (ता. ६) एका कार्यक्रमात एकत्र आले, मात्र युतीतील एकजूट असा संदेश उभा राहायला हवा असताना उलट या दोघांतील कोल्ड वॉर पुन्हा एकदा उघडपणे दिसून आला.
या तणावाचा केंद्रबिंदू डोंबिवली पश्चिमेतील पॅनेल २२ ठरला. येथे दिवंगत नगरसेवक व माजी सभापती वामन म्हात्रे यांच्या वारशावरून राजकीय संग्राम तापला आहे. शिवसेनेकडून वामन म्हात्रेंचे बंधू बाळा म्हात्रे यांना उतरवण्याची तयारी आहे, तर भाजपकडून त्यांचा मुलगा अनमोल म्हात्रे यांना मैदानात उतरवण्यावर जोर आहे. अनमोलचा भाजप प्रवेश अलीकडेच मोठ्या चर्चेचा विषय ठरला होता. पॅनेल २२ मध्ये आता लढत ‘म्हात्रे विरुद्ध म्हात्रे’ अशी, पण प्रत्यक्षात ती शिंदे विरुद्ध चव्हाण या प्रतिष्ठेच्या संघर्षात रूपांतरित होत असल्याचे राजकीय पटलावर स्पष्ट दिसू लागले आहे.
बाळा आपल्या बाजूने
निवडणूक कार्यालयाच्या उद्घाटनावेळी वामन म्हात्रेंचा खरा आशीर्वाद बाळा म्हात्रेंनाच आहे, ते जिथे जातात तिथे सत्ता येते. बाळा आपल्या बाजूने आहे, आता तुम्ही समजून घ्या, असे म्हणत एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट संदेश दिला होता. या विधानाने पॅनेल २२ मधील समीकरणांना थेट छेद दिला.
अनमोलला वामन म्हात्रेंचा आणि माझा आशीर्वाद
यावर रवींद्र चव्हाण यांनी पलटवार करत वामन म्हात्रे आणि माझे अतिशय घनिष्ठ संबंध होते. त्यांनी अनेकदा मला आशीर्वाद दिला आहे. त्यांची मुलगी भाजप नगरसेविका आहे. त्यांनी सांगितले होते की युती असो वा नसो, अनमोललाच आशीर्वाद द्यायचा. अनमोलला वामन म्हात्रेंचा आणि माझा आशीर्वाद आहे. डायरेक्ट लिंक माझीच आहे, असे त्यांनी म्हंटले आहे. दोन्ही नेत्यांच्या या वक्तव्यांवरून शिंदे-चव्हाण यांच्यातील वर्चस्वाची स्पर्धा संपलेली नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले.
वामन म्हात्रे कोण?
वामन म्हात्रे पाच वेळा शिवसेनेतून नगरसेवक म्हणून आले आहेत, तर तीन वेळा पालिकेत सभापतीपदाची जबाबदारी सांभाळली. याशिवाय एकदा अपक्ष म्हणूनही निवडून आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.