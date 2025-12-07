ओपन पार्किंगवर चोरट्यांची नजर!
अंबरनाथ, ता. ७ (वार्ताहर) : बदलापूर पश्चिम परिसरात दुचाकीचोरीच्या घटना सतत वाढत आहेत. आणखी एक महागडी दुचाकी चोरट्यांनी खुल्या पार्किंगमधून लंपास केली आहे. उल्हास कॉम्प्लेक्स परिसरात घडलेल्या या चोरीच्या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे.
दर्शन विनोद मेहेर (वय ३३) यांच्या मालकीची दुचाकी ३ डिसेंबर रात्री ११.३० ते ४ डिसेंबर सकाळी ११.३० या वेळेत दोन चोरट्यांनी चोरून नेली. खुल्या पार्किंगमधून दुचाकी चोरल्याचा संपूर्ण प्रकार सीसीटीव्हीमध्ये स्पष्टपणे कैद झाला आहे. चोरट्यांचे वय अंदाजे २५ ते ३० दरम्यान असून त्यांनी काळे जॅकेट परिधान केले होते. दोघांनी चेहऱ्यावर मास्क घातल्याने त्यांची ओळख पटलेली नाही. याप्रकरणी बदलापूर पश्चिम पोलिस ठाण्यात गुन्हा गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक अनिल जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे. शहरात ओपन पार्किंगमधील चोरीच्या घटना वाढत असल्याने, अत्यावश्यक नसल्यास दुचाकी रस्त्यावर किंवा खुल्या जागेत न ठेवण्याचा सल्ला पोलिसांनी दिला आहे. तसेच चाक लॉक, हँडल लॉक आणि अतिरिक्त सुरक्षा लॉक वापरण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. बदलापूरमध्ये दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या या चोरीच्या घटनांमुळे नागरिकांनी अधिक दक्ष राहण्याची गरज असल्याचे पोलिसांनी नमूद केले आहे.
