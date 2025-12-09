कामा रुग्णालयात कर्करुग्णांसाठी रेडिएशन थेरपी सुरू
नोव्हेंबर महिन्यापासून रुग्णांना मोठा दिलासा
मुंबई, ता. ९ : राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या कामा रुग्णालयात गेल्या दोन वर्षांपासून बंद असलेली रेडिएशन थेरपी सेवा अखेर नोव्हेंबरपासून सुरू झाली. कर्करोगाने ग्रस्त असलेल्या अनेक रुग्णांना रेडिओथेरपी आणि केमोथेरपीची आवश्यकता असते. या दोन्ही थेरपी आरोग्य योजनांअंतर्गत सुरू करण्यात आली असून, गरीब रुग्णांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध झाली आहे. रेडिएशन थेरपीची वाढती गरज याबाबत ‘सकाळ’ने अनेकदा वृत्त प्रकाशित केले होते.
नोव्हेंबर महिन्यापासून सुरू झालेल्या या थेरपीचा लाभ जवळपास ४८ कर्करुग्णांना झाल्याचे कामा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. तुषार पालवे यांनी सांगितले. रेडिएशन किंवा केमोथेरपीसाठी कर्करुग्णांना टाटासारख्या मोठ्या रुग्णालयातही अनेक दिवस प्रतीक्षा यादीत थांबावे लागते. रुग्णांचे वाढते प्रमाण असल्याने रेडिएशन थेरपीसाठी गर्दी वाढली आहे, मात्र कामा रुग्णालयामुळे आता ही गर्दी नियंत्रणात आणण्यात यश मिळेल, असे सांगण्यात येत आहे.
कामा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. तुषार पालवे यांनी सांगितले की, आतापर्यंत ४८ रुग्णांना केमो आणि रेडिएशन थेरपी दिली गेली आहे. नोव्हेंबर महिन्यापूर्वी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह एक नवीन लिनियर अॅक्सिलरेटर रेडिओ मशीन बसवण्यात आले होते. ज्याची किंमत ३८ कोटी रुपये आहे. आता ही मशीन कार्यान्वित झाली असून, रुग्णांना त्याचा फायदा होत आहे. दर दिवशी तीन ते चार रुग्णांना केमोथेरपी दिली जाते.
टाटा रुग्णालयानंतर कामा पर्याय
कर्करोगाच्या उपचारात अनेक वेळा रुग्णाला रेडिओथेरपी घेण्यास सांगितले जाते. मुंबईत, टाटा मेमोरियल रुग्णालयात सध्या आरोग्य योजनेंतर्गत आणि परवडणाऱ्या दरात रेडिओथेरपी उपलब्ध आहे. आता रुग्णांना उपचारांसाठी दुसरा पर्याय उपलब्ध झाला आहे.
परवडणाऱ्या दरात आरोग्य सुविधा
ही सेवा सुरू झाल्यामुळे कर्करोगाच्या रुग्णांना, विशेषतः स्तन, गर्भाशय, तोंड, आतड्यांचा कर्करोग असलेल्या रुग्णांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कामा हे समर्पित महिला रुग्णालय असल्याने, येथे उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांपैकी ८० ते ९० टक्के रुग्ण महिला आहेत, ज्यांना या थेरपीची विशेष गरज आहे. महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत रुग्णांवर उपचार केले जातात. ज्यांच्याकडे सरकारी आरोग्य योजना नाही आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत त्यांनाही परवडणाऱ्या दरात आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.
मशीन बिघाडामुळे होती सेवा बंद
२०१३ पासून रुग्णालयात रेडिओथेरपी सुविधा उपलब्ध होती. जुन्या मशीनद्वारे ९० हजारांहून अधिक रुग्णांवर उपचार केले जात होते, परंतु मे २०२२ मध्ये मशीन बिघाडामुळे रुग्णालयात रेडिओथेरपी सेवा बंद करण्यात आली. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत २० हजारांहून अधिक रुग्णांना उपचारांसाठी टाटा आणि इतर संस्थांकडे वळावे लागत होते. रुग्णांना होणाऱ्या गैरसोयीची दखल मानवाधिकार आयोगाने घेतली, त्यानंतर सरकारने अखेर नवीन मशीन खरेदी करण्याचा विषय आयोगासमोर मांडला.
