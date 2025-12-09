नव्या नियमाने लाडक्या बहिणी गोंधळल्या
नव्या नियमांमुळे जव्हारमधील ''लाडक्या बहिणी'' गोंधळल्या!
केवायसी, कागदपत्रे गोळा करताना धावपळ; अंगणवाडीताईंवरील जबाबदारी वाढली
जव्हार, ता. ९ (बातमीदार) : राज्य शासनाच्या ''लाडकी बहीण'' योजनेचा लाभ जव्हार तालुक्यातील महिलांना दिलासा देणारा ठरत असला, तरी वारंवार बदलणारे नियम आणि ई-केवायसीच्या जटिल प्रक्रियेमुळे तालुक्यातील सुमारे ३४ हजार ४७४ लाभार्थी महिलांमध्ये (लाडक्या बहिणींमध्ये) गोंधळाचे वातावरण आहे. नेमकी कोणाची मदत घ्यावी, याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.
शासनाने ''लाडकी बहीण'' योजनेच्या मदतीसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक केली आहे. या प्रक्रियेत आधार कार्डावर ''वडिलांचे'' किंवा ''पतीचे'' नाव असल्यास त्यांचेही आधार कार्ड आवश्यक ठरत आहे. विधवा आणि परित्यक्ता महिलांना पती किंवा वडील हयात नसल्याने त्यांचे आधारकार्ड देणे शक्य होत नव्हते, ज्यामुळे त्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया थांबली होती.
या अडचणींवर मात करण्यासाठी शासनाने एक महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. ज्या लाडक्या बहिणींचे पती/वडील वारले आहेत, त्यांना आता अंगणवाडीताई स्वतः शहानिशा करून शिफारसपत्र देणार आहेत. यासाठी संबंधित लाडक्या बहिणीने मृत्यूचा दाखला अंगणवाडीताईंकडे सादर करणे आवश्यक आहे. हे शिफारसपत्र मिळाल्यानंतर महिला व बालकल्याण विभाग संबंधित लाडक्या बहिणीला ई-केवायसी प्रक्रियेतून सूट देणार आहे. या बदलामुळे अंगणवाडीताईंची जबाबदारी वाढली आहे. लाडक्या बहिणींची धावपळ थांबवण्यासाठी शासनाने उपाययोजना सुचवल्या असल्या तरी, माहितीचा प्रसार आणि स्थानिक पातळीवरील अंमलबजावणी गतिमान झाल्यासच हजारो महिलांना या योजनेचा सुरळीत लाभ घेता येईल, अशी मागणी होत आहे.
माहितीचा अभाव आणि गोंधळ
शासनाने ई-केवायसीची मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे, तसेच नवीन सुधारित सूचनांचा अध्यादेशही काढला आहे; मात्र या सुधारित आदेशाची माहिती अनेक लाडक्या बहिणींपर्यंत पोहोचलेली नाही. त्यामुळे सुधारित आदेशाची अंमलबजावणी थंडावली आहे. एकीकडे लाभार्थी गोंधळलेल्या असताना, काही ठिकाणी अंगणवाडीताईंकडूनही शिफारसपत्र देण्यास टाळाटाळ होत असल्यामुळे गावपातळीवर ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची झाली आहे.
लाडकी बहीण योजनेतून दिली जाणारी मदत खूप मोठी आहे; मात्र ई केवायसी करताना शहर तसेच ग्रामीण भागातील महिलांना अडचण होत आहे. त्यामुळे सरकारने यावर उपाय काढून ही प्रक्रिया शिबिर घेऊन पूर्ण केल्यास लाडक्या बहिणींना खूप मोठा आधार मिळेल.
- प्राजक्ता शिंगडा, सरपंच
