डहाणू तालुक्यात आदिवासी विकास महामंडळ हमीभाव भात खरेदी केंद्र तात्काळ सुरू करा
हमीभाव भात खरेदी केंद्र तत्काळ सुरू करा
डहाणूमध्ये खासगी व्यापारी कमी दरात भात खरेदी करत असल्याने शेतकरी हवालदिल
कासा, ता. ९ (बातमीदार) : डहाणू तालुक्यात भातकापणी मोठ्या प्रमाणात पूर्ण झाली असून, शेतकरी भातविक्रीसाठी सज्ज असताना, आदिवासी विकास महामंडळामार्फत भात खरेदी केंद्रे अद्याप सुरू न झाल्याने शेतकरीवर्गामध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. केंद्रे सुरू होण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे आर्थिक अडचणीत असलेले शेतकरी खासगी व्यापाऱ्यांना कमी दरात भात विकण्यास हतबल होत आहेत.
हमीभाव केंद्रे सुरू न झाल्याचा फायदा घेत खासगी व्यापारी आता गावोगावी फिरत आहेत. हे व्यापारी शासनाच्या २,३६९ रुपये प्रति क्विंटल हमीभावाऐवजी केवळ १,८०० ते ₹ १,९०० रुपये प्रति क्विंटल दराने भात खरेदी करत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असून, अनेक शेतकरी नाइलाजाने भात विकत आहेत.
यंदा डहाणू तालुक्यात एकूण सहा ठिकाणी हमीभाव भात खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत. सध्या केंद्रांवर शेतकऱ्यांची पासबुक, आधार कार्ड आणि सातबारा उताऱ्यासह नोंदणी प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच केंद्रांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षणही पूर्ण झाले आहे. सर्व तयारी पूर्ण झाली असतानाही भात खरेदी केंद्रे नेमकी कधी सुरू होणार, याबाबत प्रशासनाकडून स्पष्टता मिळत नाही. शेतकऱ्यांमध्ये वाढत्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास महामंडळाने तातडीने भात खरेदी केंद्रे सुरू करावीत, अशी जोरदार मागणी डहाणूतील शेतकरी करत आहेत.
लवकरच डहाणू तालुक्यात भात खरेदी केंद्रे सुरू होतील. शेतकऱ्यांनी आपली नोंदणी त्वरित करून घ्यावी.
- योगेश पाटील, व्यवस्थापक, प्रादेशिक कार्यालय, जव्हार
आम्ही भातजोडणी करून विक्रीसाठी तयार ठेवला आहे, पण तालुक्यात खरेदीकेंद्रे सुरू नाहीत. भात कुठे आणि कधी विकायचा याचीच वाट पाहत आहोत. प्रशासनाने तत्काळ केंद्रे सुरू करावीत.
- विष्णू जाधव, शेतकरी
