सायबर सुरक्षा अभियान कार्यशाळा महाविद्यालयात संपन्न
‘सायबर सुरक्षा अभियान’ कार्यशाळा उत्साहात
विक्रमगड, ता. ९ (बातमीदार) : कला, वाणिज्य, विज्ञान महाविद्यालय, ओंदे (विक्रमगड) येथील राष्ट्रीय सेवा योजना विभागातर्फे विद्यार्थ्यांसाठी ‘सायबर सुरक्षा अभियान’ कार्यशाळा उत्साहात पार पडली. विक्रमगड पोलिस ठाणेचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक आनंद यशवंते यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.
समाजमाध्यमे, इंटरनेट आणि मोबाईल वापरताना कोणती खबरदारी घ्यावी, ऑनलाइन फसवणूक कशी होते?, कोणत्याही अनोळखी लिंकवर क्लिक न करण्यासंबंधीचे नियम आणि इंटरनेटचा वापर करताना सामाजिक जबाबदारीचे भान कसे ठेवावे, यावर त्यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. विनोद सोनवणे यांनीदेखील विद्यार्थ्यांना मोलाचे मार्गदर्शन केले.
संस्थेचे अध्यक्ष मिलिंद पाटील, प्राचार्य डॉ. सोनवणे आणि अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्षाचे समन्वयक डॉ. जुनेद सय्यद यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कार्यशाळा यशस्वीपणे पार पडली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रा. राहुल बनसोडे यांनी केले, तर सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन डॉ. सचिन इंगोले यांनी केले.
