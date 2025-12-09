वसई विरार जिल्हा काँग्रेसच्या कार्याध्यक्षपदी कुलदीप वर्तक
वसई-विरार जिल्हा काँग्रेसच्या कार्याध्यक्षपदी कुलदीप वर्तक
विरार, ता. ९ (बातमीदार) : युवक काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते कुलदीप वर्तक यांची वसई-विरार शहर जिल्हा काँग्रेसच्या कार्याध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी त्यांच्या योगदानाची दखल घेऊन ही नियुक्ती केली.
वर्तक यांनी काँग्रेस पक्ष संघटनेसाठी मागील अनेक वर्षांपासून परिश्रमपूर्वक आणि मौलिक योगदान दिले आहे. वसई-विरारच्या बहुधर्मीय आणि बहुभाषिक मिश्र संस्कृतीत त्यांचा सर्वधर्मीय लोकांशी उत्तम संवाद आहे. त्यांची ओळख काँग्रेस पक्षाचा निष्ठावंत पाईक अशी आहे.
नव्या नियुक्तीनंतर वर्तक यांनी आगामी काळात पक्षाचे संघटन वाढविण्यासाठी प्रामाणिक योगदान देणार असल्याचे स्पष्ट केले. महाविकास आघाडीतील महत्त्वाचा घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेसमध्ये ही नियुक्ती झाल्याने त्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यांच्या निवडीबद्दल पक्षातील ज्येष्ठ आणि समकालीन कार्यकर्त्यांकडून अभिनंदन केले जात आहे.
