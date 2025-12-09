कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याने स्थानिकांसह प्रवाशी आणि वाहन चालक हैराण...
कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याचा रहदारीला अडथळा
कांदिवलीतील विविध ठिकाणी स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष
कांदिवली, ता. ९ (बातमीदार) ः कांदिवलीत काडसिद्धेश्वर मार्ग, बंदर पाखाडी मार्ग, कांदिवली गवठाण आणि गरुडा पेट्रोलपंप मार्गांवर कचऱ्याचे ढिगारे साचत आहेत. स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष होत असल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे.
साचणाऱ्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यावर कावळे, भटके कुत्रे यांचा वावर असल्याने कचरा मुख्य मार्गांवर पसरतो. दुर्गंधीचा सामना मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांना आणि वाहनचालकांना सहन करावा लागतो. कांदिवलीत पालिका आर दक्षिण विभागाच्या वतीने सर्व परिसर चकाचक केला जात आहे. पालिकेने कचरा पेटी मुक्त अभियान राबविले.
मुख्य मार्गांवरील नाक्यावरील कचरा कचरा पेट्यांमध्ये नागरिक, फेरीवाले आणि आजूबाजूचे व्यावसायिक कचरा टाकतात. कांदिवली गावठाण परिसरात गावात घंटा गाडी जात नाही. स्थानिक जुन्याच जागेवर म्हणजे गावठाण मुख्य मार्गावर कचरा टाकतात. आदर्श नगर झोपडपट्टी विभाग काडसिद्धेश्वर मुख्य मार्गाच्या बाजूलाच आहे. या ठिकाणीदेखील कचरापेटी नसल्याने कचरा रस्त्यावर टाकला जातो. बंदर पाखाडी मुख्य मार्गावरदेखील कचऱ्याचे ढिगारे साचतात.
गरुडा पेट्रोलपंप गल्लीच्या कोपऱ्यावर हायवा यंत्रणा बंद पडली आहे. या ठिकाणीदेखील स्थानिक, व्यावसायिक आणि उद्योगातील कचरा टाकण्यात येतो. पालिकेने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अनिकेत ढोले यांनी केली आहे.
ठोस उपाययोजनांची गरज
दत्तक वस्ती योजना, घंटा गाडी आदींची चोख व्यवस्था ठेवून जनजागृती करावी. पालिकेने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
पालिकेचे म्हणणे काय?
गरुडा पेट्रोलपंप येथे बाय गाडी उभी करण्यात आली आहे. कचरा रात्रीच्या वेळी टाकण्यात येतो. अधिक कचरा असतो त्या ठिकाणी दोन ते तीन वेळा कचरा उचलला जातो. पुढील उपाययोजना लवकरच करण्यात येतील, अशी प्रतिक्रिया घनकचरा विभागाचे सहाय्यक अभियंता नीलेश पाटील यांनी दिली.
