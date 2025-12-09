व्हॉलीबॉल स्पर्धेत चुरशीच्या लढती
व्हॉलीबॉल स्पर्धेत चुरशीच्या लढती
पुरुष गटाच्या विजेतेपदावर लातूर संघाची मोहोर
वाशी, ता. ९ (बातमीदार) ः नवी मुंबई महापालिका चषक महाराष्ट्र राज्य ज्युनियर व्हॉलीबॉल स्पर्धेची निवड चाचणी पार पडली. या स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात पुरुषांच्या गटात लातूर विभागीय संघाने तर महिलांच्या गटात पुणे विभागीय संघाने अजिंक्यपद पटकावले.
नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने महाराष्ट्र व्हॉलीबॉल असोसिएशन यांच्या मान्यतेने, ठाणे जिल्हा व्हॉलीबॉल असोसिशन, नवी मुंबई अमॅच्युअर व्हॉलीबॉल असोसिएशन तसेच कर्मवीर भाऊराव पाटील कॉलेज, वाशी यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्र राज्य ज्युनियर व्हॉलीबॉल अजिंक्यपद स्पर्धा पार पडली. या निवड चाचणीत १८ वर्षांखालील मुलांचे व मुलींचे संघ राष्ट्रीय पातळीवरील महाराष्ट्र राज्याचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. या स्पर्धेच्या
महिला गटाच्या स्पर्धेत पुणे विभागाच्या संघाने लातूर विभागाच्या संघाला अंतिम सामन्यात पराभूत केले. नाशिक विभाग तृतीय क्रमांकाचा व मुंबई विभाग चतुर्थ क्रमांकाचा मानकरी ठरला. पुणे विभागातील साक्षी साळुंखेने मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार पटकावला. तर लातूर विभागातील श्रुती राऊत ही खेळाडू बेस्ट स्मॅशर, पुणे विभागातील समृद्धी चांदगुडे बेस्ट सेटर पारितोषिकाची मानकरी ठरली. तर पुरुष गटात लातूर विभागाच्या संघाने मुंबई विभागाच्या संघावर मात करीत अंतिम विजेतेपद पटकाविले. कोल्हापूर विभाग तृतीय क्रमांकाचा, अमरावती विभाग चतुर्थ क्रमांकाचा मानकरी ठरला.
राजस्थानमध्ये खेळणार
मुंबई विभागातील यश शेट्टी या खेळाडूस मॅन ऑफ द मॅच पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. कोल्हापूर विभागातील रोहित बोकारडे हा खेळाडू बेस्ट स्मॅशर पारितोषिकाचा व लातूर विभागातील सय्यद फैजान हा खेळाडू बेस्ट सेटर पारितोषिकाचा मानकरी ठरला. या स्पर्धेतून निवडलेला संघ राजस्थान येथे १६ ते २१ डिसेंबरदरम्यान होणाऱ्या राष्ट्रीय ज्युनियर अजिंक्यपद स्पर्धेत खेळणार आहे.
