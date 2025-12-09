पदपथावर अपघाताचा धोका
खारघर ता. ९ (बातमीदार): मुंबईची लाइफलाइन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एमटीएनएलकडून सेक्टर २१ मध्ये स्वतंत्र दूरध्वनी केंद्र सुरू केले होते. यासाठी खारघर परिसरात उभारलेला एमटीएनएलचा एक जंक्शन बॉक्स लाकडाचा आधारावर उभा करण्यात आला आहे.
खारघर परिसरात जवळपास आठ हजार दूरध्वनी ग्राहक होते. सेक्टरनिहाय दूरध्वनी मागणी असल्यामुळे दुरध्वनी जोडण्यासाठी एमटीएनएलकडून पदपथावर टेलिफोन जंक्शन बॉक्स उभारण्यात आले, मात्र खासगीकारणामुळे अनेक कंपन्या दूरध्वनी क्षेत्रात उतरल्याने १० वर्षांत दूरध्वनी केंदाला उतरती कळा लागली आहे. पदपथावर उभे असलेल्या टेलिफोन जंक्शन बॉक्स दुर्लक्षित असल्याने जीर्ण अवस्थेत आहेत. अशा एका बॉक्सला लाकडाच्या आधारावर उभे करण्यात आले आहे. त्यामुळे पादचारींना त्रास होत असून, कोणत्याही क्षणी कोसळेल, अशी स्थिती झाली आहे. यासंदर्भात खारघर कार्यालयाचे व्यवस्थापक विवेक सिंग यांच्याकडे विचारणा केली असता तातडीने पुढील उपाययोजना करणार असल्याचे सांगितले.
