दिव्यांगांचे मेळाव्यातून सशक्तीकरण
खारघर, ता. ९ (बातमीदार) ः दिव्यांग जनजागृती सप्ताहानिमित्त राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थेत एबिलिटी मेळावा झाला. या मेळाव्यात दिव्यांग व्यक्तींनी तयार केलेले हस्तकला साहित्य, खाद्यपदार्थ, कला-कौशल्य निर्मिती तसेच लघुउद्योगाशी संबंधित उत्पादने मांडली होती.
दिव्यांग व्यक्तींच्या कौशल्यांना व्यासपीठ देणे, त्यांची क्षमता समाजासमोर मांडणे, सर्वसमावेशकतेचा संदेश दृढ करणे, हे उद्देश समोर ठेवून या मेळावा घेण्यात आला. दिव्यांग व्यक्तींसाठी रोजगार नोंदणी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. या वेळी ११ स्वयंसेवी संस्था, स्वरोजगार करणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींनी कला, उद्योजकता आणि उत्पादने सादर करून कार्यक्रमाचे आकर्षण वाढवले. या मेळाव्यात १७७ दिव्यांग व्यक्ती, २२० एस्कॉर्ट्स, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन संस्थेचे कर्मचारी आणि विद्यार्थी-शिक्षक, तसेच भारती विद्यापीठ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वायएमटी डेंटल कॉलेज, वायएमटी फिजिओथेरपी कॉलेज, एनएसएस आणि सरस्वती इंजिनिअरिंग कॉलेजचे विद्यार्थी सहभागी झाले.
