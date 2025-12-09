‘अटल करंडक’चा ‘बरड’ मानकरी
‘अटल करंडक’चा ‘बरड’ मानकरी
राज्यस्तरीय एकांकिका स्पर्धेत अव्वल कामगिरी
पनवेल, ता. ८ (बातमीदार) ः राज्यस्तरीय अटल करंडक एकांकिका स्पर्धेत पुण्याच्या रंग पंढरी संस्थेच्या ‘बरड’ एकांकिकेने प्रथम क्रमांक पटकावत मानाचा अटल करंडकासह एक लाखाचे पारितोषिक जिंकले. या स्पर्धेत राज्यभरातील २५ उत्कृष्ट एकांकिकांचे सादरीकरण करण्यात आले.
लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या अमृत महोत्सवानिमित्त श्री. रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळ, अ. भा. मराठी नाट्य परिषद पनवेल शाखा आणि सीकेटी महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही स्पर्धा घेण्यात आली. तीन दिवस चाललेल्या अंतिम फेरीत राज्यभरातील २५ उत्तम एकांकिका स्पर्धेत उतरल्या होत्या. परीक्षक म्हणून गिरीश ओक, प्रतिमा कुलकर्णी आणि सुनील तावडे यांनी काम पाहिले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अभिनेते पुष्कर श्रोत्री यांनी केले. स्पर्धेची वाढती व्याप्ती, कलाकारांचा उत्साह आणि प्रेक्षकांचा प्रतिसाद या स्पर्धेचे मुख्य आकर्षण होते.
------------------------------------
नवोदितांना व्यासपीठ
स्पर्धेनिमित्त ‘गौरव रंगभूमीचा’ पुरस्कार ज्येष्ठ रंगकर्मी नीना कुलकर्णी, सुनील बर्वे यांना देण्यात आला. सन्मानचिन्ह, मानपत्र, शाल, प्रत्येकी ५० हजार रुपये असे पुरस्काराचे स्वरूप होते. ‘अटल करंडक’ राज्यातील सर्वात मोठे, नवोदितांसाठीचे व्यासपीठ बनल्याचे मान्यवरांनी नमूद केले.
