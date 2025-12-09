लेखनशैली, व्यक्तिमत्व विकास आणि पुस्तकांवर भर द्या
पेंढरकर महाविद्यालयात स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन सत्र तुकाराम जाधव यांचे प्रतिपादन
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ९ ः के. व्ही. पेंढारकर महाविद्यालयात पदवी अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसंदर्भात मार्गदर्शनपर विशेष सत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. पुणे येथील युनिक अकॅडमीचे संचालक तुकाराम जाधव यांनी विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांच्या दिशेने मार्गदर्शन केले. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्षल लवंगारे आणि विना-अनुदानित विभागाच्या प्रभारी प्राचार्या डॉ. मृणाल कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीबाबत बोलताना तुकाराम जाधव म्हणाले की, स्पर्धा परीक्षा देण्याचा निर्णय हा विचारपूर्वक घ्यावा. तयारी करताना पुस्तके, वर्तमानपत्रे, नियतकालिके यांचा गंभीर आणि सखोल अभ्यास अपरिहार्य आहे. निवडलेल्या विषयाचा अभ्यास, सामान्य अध्ययन, निबंधलेखन, मुलाखत या सर्व पातळ्यांवर प्रामाणिकपणे मेहनत घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांनी भाषा अधिक प्रभावी करण्यासाठी लेखनशैली, व्याकरण व विषयातील बारकावे यांचा सातत्याने सराव करावा. तसेच व्यक्तिमत्व सर्व अंगांनी फुलण्यासाठी अभ्यासाबरोबरच महाविद्यालयीन उपक्रमांमध्ये सहभाग वाढवावा, असेही त्यांनी सांगितले.
महाविद्यालयातील विविध उपक्रमांमध्ये विशेष प्रावीण्य मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार या कार्यक्रमात करण्यात आला. हर्षल लवंगारे म्हणाले, महाविद्यालय उपलब्ध करून देत असलेल्या अभ्यासेतर उपक्रमांचा विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा. ग्रंथालयाचा अधिकाधिक वापर करून ज्ञानवृद्धी साधावी. स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शनासाठी महाविद्यालयात स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी या वेळी जाहीर केले.
