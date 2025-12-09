१३ डिसेंबरला कल्याण येथे राष्ट्रीय लोक न्यायालय
कल्याण येथे राष्ट्रीय लोकअदालत १३ डिसेंबरला
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ९ ः राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, राज्य विधी सेवा प्राधिकरण व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या निर्देशानुसार शनिवारी (ता. १३) अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय येथे राष्ट्रीय लोकअदालत आयोजित करण्यात आली आहे.
लोकअदालतीसाठी एकूण दोन हजार ६०३ दावे दाखल झाले आहेत. पूर्व प्री-लिटीगेशन प्रकरणांच्या नोटिसा न्यायालयाच्या सही-शिक्क्यासह तयार करण्यात आल्या असून त्यांचे संबंधितांना वितरण सुरू आहे. या वेळी अग्निशमन दल, रुग्णवाहिका आणि आवश्यक पोलिस बंदोबस्तही तैनात राहणार आहे. थकीत मालमत्ता करदात्यांनी लोकअदालतीचा लाभ घ्यावा आणि प्रशासनाला सहकार्य करून विकासाला हातभार लावावा, असे आवाहन कल्याण-डोंबिवली पालिकेकडून करण्यात आले आहे.
