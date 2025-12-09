सचिन तेंडुलकर यांच्या कारकीर्दीतले वृत्तपत्रातील ४३५३ कात्रण संग्रहाचे जीवनदीप महाविद्यालयात प्रदर्शन
सचिन तेंडुलकर यांच्या कारकिर्दीतले वृत्तपत्रातील ४३५३ कात्रण संग्रहाचे जीवनदीप महाविद्यालयात प्रदर्शन
कल्याण, ता. ९ (वार्ताहर) : अनेकांना वेगवेगळ्या वस्तू संचयित करण्याचा छंद असतो. त्यामध्ये नाणी, दगड गोटे, तिकिटे इत्यादी गोष्टींचा संचय करताना लोक दिसून येतात, परंतु उल्हासनगरमध्ये राहणारे सनी काजळे हे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यांचे अनोखे चाहते आहेत. सनी काजळे यांनी तब्बल चार हजार ३५३ कात्रणे संकलित केली असून, याचे प्रदर्शन भरविण्यात आले आहे.
सनी हे कल्याणमधील जीवनदीप महाविद्यालयात एमए जनसंवाद व पत्रकारितेच्या द्वितीय वर्षाचे विद्यार्थी आहेत. महाविद्यालयातील ग्रंथालय व पत्रकारिता विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने सोमवारी (ता. ९) सचिन तेंडुलकरांच्या कात्रणांचे प्रदर्शन भरविले होते. अध्यक्ष रवींद्र घोडविंदे, संचालक प्रशांत घोडविंदे, प्राचार्य डॉ. अशोक वाघ, उपप्राचार्य हरेंद्र सोष्टे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या संग्रहाचे प्रदर्शन भरविण्यात आले. ग्रंथपाल प्रा. राजाराम कापडी, पत्रकारिता विभागप्रमुख प्रा. डॉ. राहुल तौर व इतर प्राध्यापकांसह विद्यार्थ्यांनी हे प्रदर्शन पाहण्यासाठी हजेरी लावली होती. या प्रदर्शनात सचिन तेंडुलकर यांचे अनेक दुर्मिळ फोटोंची कात्रणे पाहण्याची संधी मिळाली.
