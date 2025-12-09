मुरूड तालुका विज्ञान प्रदर्शनात ६६ विज्ञान प्रतिकृत
मुरूड तालुका विज्ञान प्रदर्शनात ६६ विज्ञान प्रतिकृती
मुरूड, ता. ९ (वार्ताहर) : मुरूड तालुक्यातील काशिद माध्यमिक विद्यालयाच्या विशाल प्रांगणात ५३ वे तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन भव्य उत्साहात पार पडले. विज्ञानाची ओढ वाढविणे, विद्यार्थ्यांमध्ये नवकल्पनाशीलता वृद्धिंगत करणे आणि तांत्रिक दृष्टिकोन विकसित करण्याच्या उद्देशाने भरविण्यात आलेल्या या प्रदर्शनाची सुरुवात मुरूड नायब तहसीलदार संजय तवर यांच्या हस्ते करण्यात आली. त्यांनी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांतील बालवैज्ञानिकांनी साकारलेल्या प्रतिकृती दालनांचे फित कापून उद्घाटन केले.
या प्रदर्शनात एकूण ६६ विज्ञान प्रतिकृती सादर करण्यात आल्या. प्राथमिक शाळांच्या ४८ प्रतिकृती, तर माध्यमिक शाळांच्या १८ प्रतिकृती विशेष आकर्षण ठरल्या. विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या सौरऊर्जेवर चालणारी सायकल, जलव्यवस्थापन तंत्र, पर्यावरणपूरक ऊर्जा मॉडेल्स, स्मार्ट शेती अशा नाविन्यपूर्ण संकल्पना उपस्थित मान्यवरांचे लक्ष वेधून घेत होत्या. गावागावातील लहान वैज्ञानिकांची कल्पनाशक्ती आणि नवसृजनाची वृत्ती पाहून समाधान वाटते, असे कौतुकपर उद्गार संजय तवर यांनी काढले. शिक्षकांचे शैक्षणिक साहित्य, प्रयोगशाळा परिचरांचे साहित्य आणि विषयानुसार सादर केलेले विविध शैक्षणिक नमुने यंदाच्या स्पर्धेचे आणखी एक आकर्षण ठरले. गटशिक्षणाधिकारी सुनील गवळी यांनी प्रास्ताविकातून मार्गदर्शक शिक्षकांना शाबासकी देत काशिद ग्रामस्थांच्या सहकार्याचा विशेष उल्लेख केला. ग्रामीण भागात विज्ञानविषयक सकारात्मक दृष्टिकोन रुजविण्यासाठी ग्रामस्थांचे योगदान अनमोल आहे, असे ते म्हणाले. या कार्यक्रमास पंचायत समिती गटशिक्षणाधिकारी सुनील गवळी, ग्रामविस्तार अधिकारी प्रसाद माळी, शिक्षण विस्तार अधिकारी महेश कवळे, विस्तार अधिकारी सुनील पाटील, केंद्रप्रमुख दिनेश म्हात्रे, काशिद हायस्कूलचे अध्यक्ष विजय शिंदे आदींसह शंभराहून अधिक बालवैज्ञानिक आणि मोठ्या संख्येने शिक्षक, पालक उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.