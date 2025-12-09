सफाळे परिसरात सिलिंडर चोरांचा सुळसुळाट
पालघर, ता. ९ : सफाळे परिसरात गेल्या काही दिवसांमध्ये बंगले आणि सरकारी शाळा, अंगणवाडीमधून सिलिंडर चोरी झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे या परिसरात सिलिंडर चोरांचा सुळसुळाट वाढला आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये सफाळे येथील वेगवेगळ्या परिसरातून १६ सिलिंडरच्या टाक्या भुरट्या चोरांनी पळवलेल्या आहेत. नोव्हेंबर आणि डिसेंबरदरम्यान तीन चोरीच्या घटनांची नोंद पोलिसांनी केली आहे. या घटनांमध्ये चोरांची ओळख अजूनही पटलेली नाही.
करवाळे भागातील एका अंगणवाडीसह द्वारकामाई आणि दीपमाई या बंगल्यातून आठ सिलिंडरच्या टाक्या चोरीला गेल्या आहेत. त्यामध्ये चार भरलेल्या आणि चार रिकाम्या टाक्या आहेत. अंगणवाडी सेविका मेघना पाटील यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार सफाळे पोलिसांनी सोमवारी (ता. ८) गुन्हा दाखल केला आहे.
दुसऱ्या घटनेत कमारे येथील गायत्री धामनिवास बंगल्यासह जिल्हा परिषद शाळेतून पाच सिलिंडर चोरीला गेल्याची घटना घडली आहे. ही घटना २८ नोव्हेंबर ते ८ डिसेंबरदरम्यानची असल्याची शक्यता आहे. सफाईगार चंद्रकांत वायडे यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार सफाळे पोलिसांनी घरफोडीचा गुन्हा दाखल केला आहे.
कपासे ठाकूर पाडा येथील अंगणवाडी आणि करसोडा अंगणवाडी येथूनही तीन सिलिंडर चोरीला गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. अंगणवाडी सेविका सायली चिपाट यांच्या तक्रारीवरून सफाळे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, ही घटना ६ ते ८ डिसेंबर रोजी घडली आहे. तीनही घटनांमधील सिलिंडरच्या टाक्यांची किंमत ३२ हजार रुपये आहे.
दोघे जण ताब्यात
सफाळे परिसरात भुरट्या चोरांचा सुळसुळाट वाढल्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. या प्रकरणात सफाळे पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेतले असून, त्यांच्याकडून सिलिंडर जप्त करण्याची कारवाई मंगळवारी (ता. ९) सुरू केल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
