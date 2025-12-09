घोडबंदर मार्गावर आरटीओची वायुवेग पथके उतरणार
घोडबंदर मार्गावर आरटीओची वायुवेग पथके उतरणार
बेशिस्त वाहनचालक कठोर कारवाईच्या टप्प्यात
ठाणे शहर, ता. ९ (बातमीदार) ः शहरातील वाहतूक कोंडी आणि नियमभंगाविरोधात ठाणे आरटीओने कंबर कसली आहे. घोडबंदर मार्गावरील विशिष्ट वाहतूक आणि नियमांचा भंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याकरिता विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. या मार्गावर कारवाईकरिता वायुवेग पथके तयार करण्यात आली आहेत. त्यामुळे घोडबंदर मार्गावरील बेशिस्त वाहनचालक आता पोलिस, आरटीओ, ठाणे महानगरपालिका आणि वाहतूक पोलिसांच्या टप्प्यात येणार आहेत.
ठाण्यातून गुजरात, पालघर आदी भागात जाण्यासाठी वाहनचालक घोडबंदर मार्गाचा वापर करतात. रोज हजारो जड-अवजड आणि हलक्या वाहनांची वाहतूक होत असते. त्यातच सध्या या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात कामे सुरू आहेत. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात कोंडीचा सामना करावा लागतो. वाहतूक विभागाकडून मार्गावर होणारी वाहन कोंडी नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो, परंतु आता त्यांच्या साथीला ठाण्याचा आरटीओ विभागदेखील उतरला आहे. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत आरटीओने हा निर्णय घेतला आहे.
पाच पथके
घोडबंदर मार्गावर एकूण पाच वायुवेग पथकांतील एक मोटर वाहन निरीक्षक आणि एक सहाय्यक मोटर वाहन निरीक्षकांची नेमणूक करून बेशिस्त वाहनचालकांवर कारवाई करणार असल्याची माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी रोहित पवार यांनी दिली आहे. दरम्यान, या मार्गावर वाहतूक पोलिस, ठाणे पालिका, पोलिस आणि आरटीओची कारवाई सुरू राहणार असल्याने घोडबंदर मार्गाची बेशिस्त वाहनचालकांपासून सुटका होईल, असा विश्वास घोडबंदरकरांकडून व्यक्त केला जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.