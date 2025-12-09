वनसंपदा वनव्यात खाक
जासईच्या बेलपाडा डोंगरावरील प्रकार
उरण, ता. ९ (वार्ताहर)ः तालुक्यात जासईच्या बेलपाडाजवळील डोंगरावर सोमवारी सायंकाळी आग लावण्यात आली होती. वारंवार घडणाऱ्या या प्रकारांमुळे तालुक्यातील निसर्गसंपदा, पर्यावरण साखळी धोक्यात आली आहे.
उरण हा मुंबई, नवी मुंबई शहरापासून हाकेच्या अंतरावर असलेला निसर्गसौंदर्याने नटलेला तालुका आहे. वाढते औद्योगिकीकरण, नागरीकरणाने या ठिकाणच्या निसर्गसौंदर्याचा हळूहळू ऱ्हास होऊ लागला आहे. अशातच काही नागरिक स्वतःच्या स्वार्थापोटी माळरान, डोंगररांगांना आगी लावून पळ काढत आहेत. जासईच्या बेलपाडाजवळील डोंगराला आग लावण्यात आली होती. या वेळी काही क्षणातच आगीने रौद्ररूप धारण केले होते. याबाबतची माहिती वन्यजीव निसर्ग संरक्षण संस्थेचे पुरषोत्तम कोळी यांना मिळाल्यानंतर बेलपाडातील युवकांच्या मदतीने आगीवर नियंत्रण मिळवले.
जनजागृतीचा अभाव
माळरान, डोंगररांगांचे आणि पर्यटन क्षेत्रांचे निसर्गसौंदर्य आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडत आहे, मात्र शासनाचे या प्रकारांकडे दुर्लक्ष होत आहे. तसेच जनजागृती करण्यात यंत्रणा कमी पडत असल्याचे डोंगररांगांना लागलेल्या आगीच्या घटनांतून समोर येत आहे. या ठिकाणी औषधी वनस्पती, जंगली प्राणी, पक्षी, कीटकांचा वावर असल्याने वणवे लावणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
