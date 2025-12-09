रस्त्यावर औद्योगिक घनकचरा फेकणाऱ्यांविरोधात गुन्हा

तारापूर, ता. ९ (बातमीदार) ः बोईसरजवळील नेवाळे गावालगत रस्त्यावर औद्योगिक घनकचरा फेकणाऱ्या तिघांविरोधात बोईसर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
औद्योगिक घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी काही कारखानदार निर्जनस्थळांचा गैरवापर करत विविध क्लृप्त्या लढवत असल्याचे पुन्हा एकदा उघड झाले आहे. सोमवारी (ता. ८) सायंकाळी ६.३० वाजण्याच्या सुमारास एमएच ४८ डीसी ४२५५ क्रमांकाच्या पिकअप टेम्पोमधून औद्योगिक घनकचरा भरलेल्या गोण्या नेवाळे गावालगतच्या रस्त्यावर टाकत असल्याचे ग्रामस्थांच्या निदर्शनास आले. नागरिकांनी तत्काळ याबाबत बोईसर पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपासाअंती या औद्योगिक घनकचऱ्यामुळे परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्यास व मानवी जीवितास धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे स्पष्ट झाले. याप्रकरणी रमाकांत यादव, प्रदीप चौहान आणि राजा केवट यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
कारवाई होत नसल्याचा परिणाम
यापूर्वी पंचाळी खाडीलगत औद्योगिक घनकचरा फेकल्याप्रकरणी बोईसर पोलिसांनी स्टँडर्ड ग्रीस कारखान्यातील दोन जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदवला होता; मात्र त्या प्रकरणात प्रशासनाकडून ठोस कारवाई न झाल्यामुळे आजही अशा घटना सुरू आहेत.
