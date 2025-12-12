मुंबई–अहमदाबाद महामार्गावर तवाजवळ चार वाहनांचा अपघात; वाहतूक कोंडी
चार वाहनांचा अपघात; वाहतूक कोंडी
कासा, ता. १२ (बातमीदार) ः मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर तवा परिसरात शुक्रवारी (ता. १२) सकाळी चार वाहनांचा विचित्र अपघात झाला. मुंबईहून गुजरातकडे जाणाऱ्या एका अवजड वाहनाने अचानक ब्रेक दाबल्याने मागून येणारी तीन अवजड वाहने आणि एक कार एकमेकांवर आदळली. या अपघातात तीन ट्रक आणि एका कारचा समावेश असून, कारचालक किरकोळ जखमी झाला आहे. घटनेनंतर महामार्गावर काही काळ वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. महामार्गावर सुरू असलेल्या सिमेंट काँक्रीट कामामुळे उड्डाणपूल परिसरात अद्याप खड्डे आणि उंचवटे असल्याने वाहनचालकांना अचानक ब्रेक दाबावे लागत आहेत. त्यामुळे मागून येणाऱ्या वाहनांच्या धडकांचे प्रमाण वाढत असल्याची तक्रार प्रवाशांकडून केली जात आहे.
