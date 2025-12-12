*"पुरस्कार बुद्धिजीवी नव्हे, तर श्रमजीवी देतंय"
श्रमजीवी जीवनगौरव पुरस्काराने शशिकांत सावंत यांचा गाैरव
विरार, ता. १२ (बातमीदार) ः वाचन संस्कृती जपण्यासाठी आणि साहित्यप्रेम वाढवण्यासाठी आयुष्यभर वाचन संस्कृतीला समर्पित जीवन अर्पण करणारे ‘वाचनप्रेमी शशिकांत सावंत यांना श्रमजीवी संघटना महाराष्ट्रतर्फे नुकताच ‘श्रमजीवी जीवनगौरव पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आला. या पुरस्कार सोहळ्याचे प्रमुख अतिथी वसई-विरार महापालिकेचे माजी महापौर आणि कामगार नेते राजीव पाटील, आदिवासी विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष (राज्यमंत्री) विवेक पंडित, ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार प्रशांत कुलकर्णी, ॲड. सुरेश कामत, ‘डिंपल प्रकाशन’चे अशोक मुळे यांच्या हस्ते हा पुरस्कार शशिकांत सावंत यांना देण्यात आला.
या वेळी श्रमजीवीचे संस्थापक विवेक पंडित म्हणाले, ज्यांनी वाचनाशिवाय काहीच केलं नाही. इंजिनिअर असतानाही ज्याने आयुष्य वाचनासाठी समर्पित केलं. आम्ही श्रमजीवी जीवनगौरव पुरस्कार एका वाचकाला देतोय. तेसुद्धा कोण बुद्धिजीवी देत नाही, तर श्रमजीवी देतोय. वाचन संस्कृतीसाठी ज्याने समर्पण केलं. त्याचा आदर्श आमच्यासमोर आहे. वाचल्याने मनाची उंची, बुद्धीची उंची, तसेच बौद्धिक उंची ही शशिकांत सावंत सारख्या समर्पित व्यक्तीमध्ये आपल्याला दिसते. शशिकांत सावंत यांनी वाचनाचे महत्त्व विशद केले. ते म्हणाले,“वाचन हेच एक फळ आहे. पुस्तक दुःखाचा विसर पाडतात, स्वाभिमान आणि धैर्य देतात. वाचन करणारा माणूस कुठल्याही एका विचाराचा राहात नाही. पुस्तकं खिडकीबाहेरचं जग दाखवतात. दरम्यान, या वेळी राजीव पाटील यांनी याप्रसंगी बोलताना श्रमजीवी संघटनेच्या कामाचे कौतुक करीत शशिकांत सावंत यांच्या वाचनमय जीवनाचा गौरव केला. हा कार्यक्रम श्रमजीवी संघटनेचे कार्यालय भाताणे (ता. वसई) उसगांव डोंगरी येथील विजय तेंडुलकर रंगायतमध्ये ‘श्रमजीवी जीवनगौरव पुरस्कार’ सोहळा साजरा करण्यात आला.
कार्यक्रमाचे आयोजन श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष रामभाऊ वारणा यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले, तर कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संघटनेच्या संघटक सचिव सीता घाटाळ आणि पूजा माळी यांनी केले, तर कार्यक्रमाची प्रस्तावना श्रमजीवी संघटनेचे पालघर जिल्हाध्यक्ष सुरेश रेंजड यांनी केली. या सोहळ्याला स्थानिक नागरिक, वाचक, साहित्यप्रेमी, संघटनेच्या कार्याध्यक्षा आराध्या पंडित, सरचिटणीस विजय जाधव यांसह संघटनेचे पदाधिकारी आणि श्रमजीवी संघटनेचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
