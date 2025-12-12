बिबट्या परत आला रे!
बिबट्याचा यंत्रणेला चकवा!
- आक्षी साखर येथील दोघांवर हल्ला
अलिबाग, ता. १२ (वार्ताहर) ः अलिबागजवळील नागाव येथील वर्तकवाडी परिसरात मंगळवारी (ता. ९) भरवस्तीत बिबट्याने पाच जणांवर हल्ला केल्याची घटना घडली होती. सलग दोन दिवस शोधकार्य करूनही बिबट्याला पकडण्यात यश आले नाही. परिसरात मात्र भीतीचे वातवरण पसरले आहे. त्यातच आता शुक्रवारी (ता. १२) सकाळी ६ ते ७ वाजण्याच्या सुमारास या बिबट्याने आक्षी साखर येथील हाॅटेलच्या दोन कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करून पळ काढला.
बिबट्या पुन्हा आल्याची वार्ता क्षणार्धात गावात पसरली. यानंतर तातडीने अलिबाग वन विभाग आणि रोहा येथील रेस्क्यू टीमला माहिती देण्यात आली. माहिती मिळताच तातडीने अलिबाग आणि रोहा येथील वन विभागाच्या पथकांनी नागाव येथे धाव घेतली. गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून आक्षीपासून रेवदंडापर्यंतच्या परिसरात बिबट्या आल्याच्या माहितीने भीतीचे वातावरण पसरले आहे. आता शुक्रवारी (ता. १२) सकाळी ६ ते ७ वाजण्याच्या सुमारास या बिबट्याने आक्षी साखर येथील हाॅटेलच्या दोन कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करून पळ काढला. आनंदकुमार मिश्रा व मुव्वाला लोकनाथ अशी जखमी झालेल्या कामगारांची नावे आहेत.
नागरिकांमध्ये संताप
आक्षी साखर येथील पकटी येथे असणाऱ्या आनंद सागर या हाॅटेलमधील कामगार आनंद मिश्रा याच्यावर हल्ला केला. त्यानंतर काही वेळातच मुव्वाला लोकनाथ याच्यावर बिबट्याने हल्ला करून पळ काढला. नागावमधील बिबट्या शोधण्यात वन विभाग व रेस्क्यू टीमला अपयश आले होते. त्यामुळे बिबट्या परिसरातून निघून गेला असल्याची शक्यता वर्तविण्यात आली होती. आक्षी याखर कोळीवाडा परिसरात गुरुवारी रात्री बिट्याची चाहूल लागल्याने तातडीने वन विभागाला कळविल्याचे येथील नागरिकांनी सांगितले. तेव्हापासून पुन्हा शोधमोहीम सुरू करण्यात आली होती. इतके मनुष्यबळ व यंत्रणा वापरूनही गेल्या चार दिवसांपासून बिबट्याला जेरबंद करण्यात येत नसल्याने नागरिकांमधून संताप व्यक्त होत आहे.
रेवदंडा ते आक्षी परिसरात घबराट
आधी नागाव आणि आता आक्षी साखर येथे बिबट्याने स्थानिकांवर हल्ला केला. यामुळे आक्षीपासून रेवदंडापर्यंत नागरिकांमध्ये घबराट पसरली आहे. शाळांना सुट्टी देण्यात आली असून, रस्त्यांवरही शुकशुकाट आहे. नागावला बिबट्या आला होता तेव्हा वन विभाग आणि रेस्क्यू टीमकडे पुरेशी यंत्रणा नसल्याने बिबट्याला पकडता आले नाही, मात्र आक्षी येथे पुन्हा बिबट्याने स्थानिकांवर हल्ला केल्याने वन विभाग व रोहा येथील सह्याद्री वन्यजीव रक्षणार्थ संस्थेने आवश्यक साधन सामग्री घेऊन बिबट्याला पकडण्यासाठी सज्ज ठेवली आहे. सकाळनंतर पुन्हा परिसरात बिबट्याची चाहूल लागली नसल्याचे वन विभागाने स्पष्ट केले आहे.
------कोट----
आम्ही दोन दिवसांपासून येथे बिबट्या दिसल्याचे सांगितले आहे. त्यानंतर शुक्रवारी हल्ला झाला. आम्ही शासनाला सर्व सहकार्य करण्यास तयार आहोत, पण त्यांनी बिबट्याला लवकरात लवकर जेरबंद करावे. कारण याचा परिणाम आमच्या कॉटेज व्यवसायावर होत आहे. आमच्या परिसरात सुमारे ५० टक्के बुकिंग रद्द झाली आहे. डिसेंबर महिना आमचा सिझनचा असतो. असे झाले तर खूप नुकसान होईल.
- उल्हेश नाखवा, कॉटेज व्यावसायिक, आक्षी
