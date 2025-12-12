टाटा पॉवरचा केंद्राकडून सन्मान
मुंबई, ता. १२ : टाटा पॉवरचा स्मार्ट होम ऑटोमेशन ब्रँड ईझेड होमला नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये ऊर्जा मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या एआय-एमएल राष्ट्रीय परिषदेमध्ये शुक्रवारी (ता. १२) होम ऑटोमेशन विभागात सन्मानित करण्यात आले. ‘ईझेड होम’ला या श्रेणीत एकमेव विजेता म्हणून घोषित करण्यात आले होते. अंतिम निवडीत जेनस, श्नेइडर इलेक्ट्रिक, ब्लेझ आणि अदाणी यांसारख्या तंत्रज्ञान पुरवणाऱ्या, प्रबळ कंपन्यांमध्ये टाटाने स्वतःचे वेगळेपण सिद्ध केले. वीज वितरण क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंगद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या नावीन्यपूर्ण उपायांना प्रोत्साहन देण्याच्या मंत्रालयाच्या उपक्रमांतर्गत ‘टाटा पॉवर ईझेड होम’ला हा सन्मान प्रदान करण्यात आला आहे. यासाठी वीज वितरण कंपन्या, एएमआयएसपी, तंत्रज्ञान उपलब्ध करवून देणाऱ्या कंपन्या आणि होम ऑटोमेशन कंपन्यांकडून एकूण १९५ अर्ज आले होते, त्यापैकी केवळ ५१ अर्जांची तपशीलवार मूल्यांकनासाठी निवड करण्यात आली. ‘टाटा पॉवर ईझेड होम’ने एआय/एमएल वापरून केल्या जाणाऱ्या डेटा विश्लेषणाच्या आधारे होम ऑटोमेशनचे स्मार्ट मीटरसह एकत्रीकरण आणि भारतीय घरांसाठी सोयीस्कर, सुरक्षित आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेला चालना देणाऱ्या ग्राहक-केंद्रित होम ऑटोमेशन इकोसिस्टमचे यशस्वीरीत्या प्रदर्शन यामधून आपले वेगळेपण सिद्ध केले.
