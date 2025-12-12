तब्बल २५ दिवसांच्या रेस्क्यू ऑपरेशन नंतर मगरीला पकडण्यात यश
मगरीला पकडण्यात यश
२५ दिवसांचे रेस्क्यू ऑपरेशन; ठाणे वन विभागाची कामगिरी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १२ : दाट लोकवस्ती असलेल्या शीतल तलावामधील अडीच फुटी मगरीला तब्बल २५ दिवसांच्या अविरत रेस्क्यु ऑपरेशननंतर यशस्वीपणे पकडण्यात ठाणे वन विभागाला यश आले आहे. या यशस्वी मोहिमेनंतर त्या परिसरातील नागरिकांनीही सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. दरम्यान, ५ ते ६ वर्षांपूर्वी त्याच तलावातून अशाप्रकारे यशस्वीरीत्या मगर पकडण्यात आल्याची माहिती वन विभागाने दिली.
कुर्ला (पश्चिम) मुंबई येथील छत्रपती शिवाजी महाराज (शीतल) तलावात मगरीचा वावर असल्याबाबत तक्रारी आल्या होत्या. त्यातच तो तलाव दाट लोकवस्तीत असल्याने आणि त्या तलावात गणपती विसर्जन केले जात असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. त्या तक्रारींच्या अनुषंगाने मगरीला पकडण्यासाठी १९ नोव्हेंबर २०२५ पासून सलग प्रयत्न सुरू होते. तब्बल २५ दिवसांच्या अविरत रेस्क्यु ऑपरेशननंतर शुक्रवारी (ता. १२) वन विभागाच्या पथकाला ती मगर जिवंत पकडण्यात यश आले. हे रेस्क्यू ऑपरेशन ठाणे उपवनसंरक्षक सचिन रेपाळ, सहाय्यक वनसंरक्षक सोनल वळवी, मुंबई विशेष सेवा वन परिक्षेत्र अधिकारी संतोष डगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली परिमंडळ वन अधिकारी (कुर्ला) जनार्दन बोडेकर वनपाल, वनरक्षक विक्रम पवार, ज्योती भोसले, वाहनचालक भिसे तसेच सर्प इंडिया संस्थेचे संतोष शिंदे, असिफ पत्रावाला, शुभम कदम, शुभम गुप्ता, शेल्डन डिसोझा, मिहिर जाधव, पूजा शाह यांनी यशस्वी केले.
निसर्गमुक्त करण्याची तयारी
पकडलेल्या मगरीची मुंबई, चेंबूर पशुवैद्यकीय डॉ. दिपा कटियाल यांच्या ॲनिमल सेंटर येथे प्राथमिक वैद्यकीय तपासणी करून मगरीला बोरिवली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान येथील प्राणी रुग्णालयात पुढील तपासण्या व उपचार देखरेखकरिता नेण्यात आले आहे. तसेच मगरीला योग्य ठिकाणी निसर्गमुक्त करण्याची तयारीदेखील केली जाणार आहे. पकडण्यात आलेली मगर ही साधारणपणे एक ते दीड वर्षाची असून, तिचे वजन २.१६० किलो ग्रॅम इतके असल्याचे वन विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.