तब्बल ३० वर्षांनी आरोपीची निर्दोष सुटका
मुंबईतील दंगलीचे प्रकरण; सत्र न्यायालयाचा निर्णय
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ ः मुंबईतील १९९३च्या दंगलीच्या प्रकरणातून सत्र न्यायालयाने ५३ वर्षीय व्यक्तीची निर्दोष सुटका केली. सरकारी वकील हिंसाचारात अर्जदाराचा सहभाग सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने सुटका करताना नोंदवले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अर्जदाराची ३० वर्षांनी निर्दोष सुटका होणार आहे.
अयोध्येत ६ डिसेंबर १९९२ला बाबरी मशीद पाडल्यानंतर त्याचे पडसाद मुंबईत जातीय दंगलीच्या रूपात उमटले. हिंसेनंतर जवळजवळ ३३ वर्षांनी ५ डिसेंबर रोजी दिलेल्या निकालात, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम. बी. ओझा यांनी अर्जदार आसिफ अली शेखची भारतीय दंड संहितेच्या अंतर्गत खून, दंगल आणि बेकायदा दंगलीमध्ये लोकांना जमवणे, यांसारख्या आरोपांमधून निर्दोष मुक्त केले. सरकारी वकिलांना शेखचा कथित बेकायदा दंगलीतील सक्रिय सहभाग सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्यावर न्यायालयाने बोट ठेवले. तसेच शेख इतर आरोपींसह बेकायदा सभा आयोजित केल्याचे सिद्ध करणारा कोणताही प्रत्यक्ष किंवा परिस्थितीजन्य पुरावा नसल्याचेही न्यायाधीशांनी नमूद केले. हिंसाचारात सहभागी झालेल्यांपैकी एक म्हणून आरोपीची ओळख पटवण्यात आली नसल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. गुन्ह्यात आरोपींचा सहभाग दर्शविणारा कोणताही पुरावा रेकॉर्डवर नसल्याचेही अधोरेखित करून न्यायालयाने निर्दोष सुटका करताना नमूद केले.
१४ आरोपींची पुराव्याअभावी मुक्तता
सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, १२ जानेवारी १९९३ रोजी वडाळा (पूर्व) परिसरात दोन समुदाय दंगल उसळली होती. त्यादरम्यान घरे आणि कारखान्यांवर दगड, सोड्याच्या बाटल्या, जळत्या गोळ्या आणि ट्यूबलाइट फेकण्यात आल्या होत्या. पोलिसांनी लाठीचार्ज करून जमावाला पांगवण्याचा प्रयत्न केला आणि अखेर हवेत गोळीबारही केला. दगडफेकीत चार जण जखमी झाल्याचा दावाही सरकारी वकिलांनी केला होता. त्यानंतर अर्जदार शेखला अटक करण्यात आली होती. दरम्यान, न्यायालयाने २००३ ते २०२३ मध्ये प्रकरणात १४ आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केले होते.
