केडीएमसीचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा उघड
केडीएमसीचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा उघड
बदल्यांच्या आदेशात मृत, निवृत्त आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नावे
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १२ ः कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा प्रशासनिक गोंधळ पुन्हा एकदा समोर आला आहे. केडीएमसीच्या वर्ग ४ संवर्गातील अतिक्रमण व फेरीवाला पथकातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या आदेशांमध्ये प्रचंड विसंगती आढळल्याने कर्मचारीवर्गात नाराजी आहे. महापालिकेने नुकतेच बदल्यांचे आदेश दिले आहेत. या यादीत मृत कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नावे असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
विशेष म्हणजे, काही कर्मचारी ज्या प्रभागात कार्यरत आहेत, त्याच प्रभागात त्यांची पुन्हा बदली करण्यात आली आहे. प्रशासनाच्या या निष्काळजीमुळे बदल्या प्रक्रिया केवळ औपचारिकता राहिल्याचे चित्र आहे. तसेच गेली अनेक वर्षे एकाच प्रभागात स्थिरावलेले काही कर्मचारी अजिबात न हलवता, केवळ सहा महिन्यांपूर्वी आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या पुन्हा केल्या गेल्याने बदली प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या सर्व बदल्यांमध्ये नेमका कोणाचा वरदहस्त आहे? कोणासाठी जाणीवपूर्वक बदल्या केल्या जात आहेत, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, या प्रकरणाचा धुरळा वाढण्याची शक्यता असून आगामी अधिवेशनात हा मुद्दा जोरदारपणे मांडला जाणार असल्याची माहिती मिळते. त्यामुळे या अनियमितता आणि विसंगतीवर आयुक्त स्वतः लक्ष देणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.