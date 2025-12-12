दलित, वंचिताच्या प्रश्नांना सभागृहात स्थान नाही?
दलित, वंचितांच्या प्रश्नांना सभागृहात स्थान नाही?
सत्ताधाऱ्यासह विरोधी पक्षाच्या आमदारांचा सवाल
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर, ता. १२ ः हिवाळी अधिवेशनात दलित, वंचितांचे प्रश्न पटलावर घेतले जात नाहीत, म्हणून अनेक मागासवर्गीय आमदार अस्वस्थ झाले आहेत. अधिवेशन संपायला केवळ दोन दिवस उरले आहेत; मात्र पाच दिवसांच्या झालेल्या कामकाजात दलित, वंचित समाज घटकांच्या प्रश्नांना अद्यापही सभागृहाच्या कामकाजात स्थान मिळालेले नाही. सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे आमदार व माजी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे याबाबत लेखी तक्रार करीत कैफियत मांडली आहे.
अधिवेशनाच्या पाच दिवसांच्या कामकाजात आतापर्यंत सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विकास विभाग, बहुजन कल्याण विभाग व दिव्यांग कल्याण विभाग यांच्याशी संबंधित कोणत्याही प्रश्नांना स्थान देण्यात आलेले नाही, अशी थेट तक्रार बडोले यांनी पत्र लिहून केली आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, आदिवासी व बहुजन समाज यांच्याशी संबंधित अनेक प्रश्न विविध आमदारांनी नियमांनुसार दाखल केले असूनही, त्या प्रश्नांना कामकाजात स्थान न देणे, ही चिंताजनक बाब असल्याचे आमदार बडोले यांनी सभापतींना लक्षात आणून दिले. सभागृहात अनेकदा विशिष्ट लोकप्रतिनिधींशी संबंधित विभागांच्या प्रश्नांना प्राधान्य दिले जाते; परंतु बहुजन, आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमाती व दिव्यांग बांधवांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जाते. ही बाब सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांना बाधक आहे. त्यामुळे ही तातडीची व सार्वजनिक महत्त्वाची बाब असल्याने, ती पॉइंट ऑफ ऑर्डरमध्ये न येता ‘रुल २६७-अ’अंतर्गत आपणांस लेखी स्वरूपात लक्ष वेधण्याची नोटीस बडोले यांनी या पत्राद्वारे दिली आहे.
सभागृहाचे कामकाज नियमाला धरून चालते. कुठल्याही समाजाशी संबोधित प्रश्न वगळून सभागृह चालू शकत नाही. सभागृहात सर्व समाजघटकांना न्याय देण्याचा आमचा प्रयत्न केला जातो, यासाठी हे सार्वभौम सभागृह कटिबद्ध आहोत.
- ॲड. राहुल नार्वेकर, अध्यक्ष, विधानसभा
अधिवेशनात सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, बहुजन कल्याण व दिव्यांग कल्याण या विभागांचे प्रश्न समाविष्ट न होण्याचे कारण सभागृहास कळविण्यासाठी शासनास निर्देश द्यावेत व उर्वरित कामकाजात योग्य व प्राधान्याने स्थान देण्यात यावे.
- राजकुमार बडोले, आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार)
मोठ्या गर्वाने आपण आपल्या महाराष्ट्राला पुरोगामी राज्य म्हणतो; मात्र पाच दिवस उलटून गेले तरी दलित, वंचितांशी निगडित प्रश्नांना सभागृहाच्या कामकाजात स्थान मिळाले नाही, ही गंभीर बाब आहे. याची दखल घेतली पाहिजे.
- सिद्धार्थ खरात, आमदार, शिवसेना (उबाठा)
एकीकडे महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न समित्यातून एससी, एसटी समाजाचे प्रतिनिधित्व गाळणारे विधेयक मजूर होत आहे, दुसरीकडे समाजासंदर्भातील आम्ही रीतसर मांडलेले प्रश्न सभागृहात घेतलेच जात नाहीत. हे प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्हाला बोलू दिले जात नाही.
- हेमंत ओगले, आमदार, काँग्रेस
