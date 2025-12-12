मृत, निवृत्त कर्मचार्यांच्या बदल्या?
मृत, निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या?
केडीएमसीचा अजब कारभार; सवर्त्र चर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १२ : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने वर्ग-४ संवर्गातील १३२ कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचा आदेश काढला आहे, मात्र या बदली केलल्यांच्या ‘नामावलीत’ तीन मृत कर्मचाऱ्यांची नावे आढळल्याची चर्चा आहे, तर सेवानिवृत्त असतानाही दोन कर्मचाऱ्यांची नावे यामध्ये टाकण्यात आल्याचे समजते. त्यामुळे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा अजब कारभार पुन्हा एकदा वादात सापडण्याची शक्यता आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या वर्ग-४ संवर्गातील अतिक्रमण आणि फेरीवाला पथक कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचा आदेश गुरुवारी (ता. ११) रोजी काढला आहे. बदली झालेल्यांची यादी हाती लागताच कर्मचारीच गोेंधळले आहेत. आपली बदली कुठे झाली याचा शोध घेत असताना त्यामध्ये तीन नावे ही मृत कर्मचाऱ्यांची असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे, तर यामधील दोन कर्मचारी हे सेवानिवृत्त झाले असतानाही त्यांच्या बदल्या करण्याचा प्रताप पालिका प्रशासनाने केला असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. याशिवाय सहा महिन्यांपूर्वी अस्थापनेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांही होलसेल बदल्या करण्यात आल्या आहेत, तर बदली दाखवून अनेक कर्मचाऱ्यांना त्याच प्रभागात ठेवण्यात आले असल्याचे समोर आले आहे.
