महानगरपालिका निवडणुका ‘महायुती’त लढणार

रवींद्र चव्हाण ः जानेवारीत रणधुमाळीचे संकेत
नागपूर, ता. १२ ः आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती एकत्र लढणार असल्याची माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी शुक्रवारी (ता. १२) पत्रकार परिषदेत दिली.
आगामी महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांसंदर्भात कशाप्रकारे पुढे जायचे, याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासोबत संयुक्त बैठक झाली. भाजपच्या कोअर कमिटीचीही बैठक झाली. पालिका निवडणुका जानेवारीत होण्याची शक्यता आहे; परंतु जिल्हा परिषद निवडणुकांमधील आरक्षणाचा प्रश्न उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे या निवडणुका रखडण्याची शक्यता आहे. या अनुषंगाने फडणवीस व शिंदे यांनी निवडणुका महायुतीमध्ये लढताना रणनीती आखण्याच्या दृष्टीने काही पद्धत विकसित करण्याची गरज व्यक्त केली होती. मुंबई व अन्य महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये महायुती व्हायला हवी, अशा अपेक्षा बैठकीत सर्वांनी व्यक्त केली. त्यानुसार सर्व महापालिका निवडणुकांमध्ये पक्षस्तरावर समित्या तयार करून युतीचा फॉर्म्युला ठरविण्याच्या दृष्टीने बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली.
फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार याबाबत प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची कमिटी तयार करून नियोजन करण्याच्या दृष्टीने चर्चा केली जाईल. आगामी निवडणुका या महायुती म्हणून सकारात्मकरीत्या लढण्याचा विचार व्यक्त करण्यात आला. मुंबई व अन्य महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये महायुती म्हणून लढण्याचा निर्णय वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला, असेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. महायुतीच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार गुरुवारी रात्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत ‘देवगिरी’ निवासस्थानी बैठक झाली. या वेळी मुंबई व अन्य महापालिका निवडणुका युती म्हणून लढल्या पाहिजेत, असा सकारात्मक विचार करण्यात आला, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.
महायुतीबाबत आणि पुढील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संदर्भातील सर्व निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन उपमुख्यमंत्री यांच्यासह महायुतीमधील वरिष्ठ नेते वेळोवेळी निर्णय घेतील. त्याचप्रमाणे महापालिका निवडणुकांमधील जागावाटप हे लोकहित आणि स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन ठरविण्यात येईल. महायुतीमध्ये भाजप आणि शिवसेना यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेस, आरपीआय आणि अन्य घटकपक्षांचाही समावेश आहे.
- रवींद्र चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप
