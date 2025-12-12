पोलीस पाटलांच्या पगारावर लिपीकाचा डल्ला
पोलिस पाटलांच्या पगारावर लिपिकाचा डल्ला
अलिबाग पोलिस ठाण्यात लिपिकावर गुन्हा; तब्बल एक कोटी ७८ लाखांचा अपहार
सकाळ वृतसेवा
अलिबाग, ता. १२ ः रायगड जिल्ह्यात पोलिस पाटील यांच्या मानधनात अपहार करून पावणेदोन कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याची बाब समोर आली आहे. याप्रकरणी पोलिस अधीक्षक कार्यालयातील कनिष्ठ लिपिकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे अपहाराची मोठी रक्कम त्याने स्वतःच्या पत्नीच्या खात्यात जमा केली होती.
पोलिस अधीक्षक कार्यालयातील एका कनिष्ठ लिपिकाने चक्क पोलिस पाटील यांच्या मानधनाची एक कोटी ७८ लाख २९ हजार ३०० रक्कम लाटल्याचे समोर आले आहे. हा कनिष्ठ लिपिक पोलिस अधीक्षक कार्यालयातील लेखा शाखेत कर्यरत होता. त्याच्याकडे जिल्ह्यातील सर्व पोलिस पाटील यांचे मानधन काढण्याचे काम होते. याचाच गैरफायदा घेत त्याने हा अपहार केला. पोलिस पाटील यांच्या मासिक मानधनाची रक्कम कोषागार कार्यालयातून मान्यता घेऊन नंतर ती संबंधित पोलिस पाटलांना देणे अपेक्षित होते; पण त्याने प्रत्यक्ष कामावर हजर नसलेल्या पोलिस पाटील यांच्या बनावट नावे मानधनाची रक्कम काढून ती रक्कम हा कनिष्ठ लिपिक स्वतःच्या आणि इतर व्यक्तींच्या नावावर जमा करीत असे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, थेट खात्यात ही रक्कम जमा केली जात असे. याप्रकरणी चार जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक किशोर साळे या प्रकरणाचा पुढील तपास करीत आहेत. दरम्यान, पोलिस विभागात पोलिस पाटील यांच्या मानधनाचा करोडो रुपयांचा अपहार सुरू असताना याची माहिती संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कशी नाही लागली, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
