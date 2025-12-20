पोटदुखी त्यांच्या वक्तव्यातून स्पष्ट
एकनाथ शिंदे यांची पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर टीका
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २० ः देश प्रगती करीत असताना काहींना होणारी पोटदुखी त्यांच्या वक्तव्यातून स्पष्ट दिसते, अशी टीका उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर केली. ठाण्यात पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’संदर्भात केलेल्या आरोपांवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष तसेच पुणे महापालिकेतील माजी उपमहापौर आबा ऊर्फ उल्हास बागुल यांनी शनिवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला. ठाण्यातील शिंदे यांच्या ‘शुभ-दीप’ निवासस्थानी हा पक्षप्रवेश झाला. या वेळी शिंदे म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ पासून देशासाठी लोकोपयोगी कार्य केले. ते केवळ देशातच नव्हे तर जागतिक स्तरावर लोकप्रिय आहेत. अशा व्यक्तींवर टीका करणे म्हणजे ‘सूर्यावर थुंकण्यासारखे’ असून याची निंदा करावी तेवढी थोडी आहे, असे ते म्हणाले. राहुल गांधी परदेशात जाऊन देशाची बदनामी करतात आणि पाकिस्तानच्या भूमिकेला दुजोरा देतात, असा आरोप करत शिंदे यांनी अशा वक्तव्यांना देशद्रोहासारखे असल्याचे म्हटले. लष्कराच्या शौर्यावर प्रश्न उपस्थित करणे ही कोणती देशभक्ती, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना शिंदे यांनी भाजप-शिवसेना युती होणार असल्याचे स्पष्ट केले. जिथे भाजपचा उमेदवार असेल, तिथे शिवसेनेचे कार्यकर्ते मदत करतील आणि जिथे शिवसेनेचा उमेदवार असेल, तिथे भाजपचे कार्यकर्ते सहकार्य करतील. संपूर्ण महाराष्ट्रात शिवसेना महायुतीचा घटक पक्ष म्हणूनच निवडणुका लढवणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
