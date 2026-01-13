मांडा परिसरात कचरा टाकणाऱ्यांना थेट इशारा
मांडा येथील कचराकोंडी सुटली
शाळा आणि आरपीएफ पोलिसांच्या संयुक्त विद्यमाने नागरिकांना आवाहन
टिटवाळा, ता. १३ (वार्ताहर) : टिटवाळा पश्चिमेकडील मांडा परिसरात उघड्यावर कचरा साचल्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. याबाबत नागरिकांनी सातत्याने आवाज उठवला असता आरपीएफ प्रशासनाने येथे फलक लावला आहे.
मांडा परिसरातील आरपीएफ पोलिस स्टेशनच्या बाजूला अनेक दिवसांपासून कचरा साचला होता. या कचऱ्याचे घाण पाणी रस्त्यावर पसरुन निसरडा झाल्याने एखादा अपघात होण्याची शक्यता नागरिकांकडून वर्तविण्यात येत होती. यासंबंधीत नागरिकांनी सातत्याने आरपीएफकडे पाठपुरावा केला असता अखेर याठिकाणी फलक उभारण्यात आला आहे. स्थानक परिसर आणि येथे कचरा न टाकू नये आणि कचरा कचरा पेटीतच टाकण्याचे आवाहन फलकाद्वारे करण्यात आले आहे. केण्ट व्हॅली आंतरराष्ट्रीय शाळा व महाविद्यालय आणि आरपीएफ पोलिसांकडून हा फलक लावण्यात आला आहे.
