भाजपच्या महिला उमेदवाराच्या पतीवर जीवघेणा हल्ला
भाजप उमेदवाराच्या पतीवर हल्ला
डोंबिवलीत शिवसेना शिंदे गटाच्या दोन उमेदवारांसह आठ जणांवर गुन्हा
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १३ ः पूर्वेतील पॅनेल २९ मध्ये भाजप विरुद्ध शिवसेना शिंदे गट अशी थेट लढत आहे. भाजपवर पैसेवाटपाचा आरोप शिंदे गटाने केल्याच्या घटनेला २४ तास उलटत नाहीत, तोच सोमवारी (ता. १२) रात्री पुन्हा दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते आमनेसामने आले. तुकारामनगर येथे ही हाणामारी झाली. यात भाजपच्या उमेदवार आर्या नाटेकर यांचे पती ओमनाथ नाटेकर (वय ४७) हे गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. यामध्ये आणखीन दोन ते तीन जण जखमी झाल्याची माहिती मिळत आहे. याप्रकरणी डोंबिवली पोलिस ठाण्यात आठ जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यात शिंदे गटाचे उमेदवार नितीन पाटील, रवी पाटील यांसह रोशन रवी पाटील, यश नितीन पाटील व इतर चार जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
कल्याण-डोंबिवलीत शिवसेना शिंदे गट आणि भाजप यांची युती आहे. मात्र, डोंबिवली पूर्वेतील पॅनेल २९ मध्ये दोन्ही पक्ष आमनेसामने उभे आहेत. येथे मैत्रीपूर्ण लढत आहे. रविवारपासून येथे तणावाचे वातावरण आहे. रविवारी भाजप उमेदवाराच्या प्रचारकांनी प्रभागात पैसेवाटप केल्याचा आरोप या प्रभागातील शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार नितीन पाटील, रवी पाटील यांनी केला होता. यामुळे प्रभागातील वातावरण चांगलेच तापले होते. ही घटना घडवून २४ तास उलटत नाही, तोच रविवारी रात्री पुन्हा हाणामारी झाली.
भाजपच्या उमेदवार आर्या नाटेकर यांचे पती ओमनाथ यांनी पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीनुसार, तुकारामनगरमध्ये ओमनाथ हे चिन्मय वारंगे, हेमंत म्हात्रे, सचिन कार्लेकर, अनुप शेलार, प्रदीप सागवेकर यांच्या सोबत पत्नी आर्या यांच्या प्रचारासाठी गेले होते. तेथून ते घरी जात असताना शिंदे गटाचे उमेदवार नितीन पाटील, रवी पाटील त्यांची मुले रोशन आणि यश पाटील, तसेच अनंत ठाकूर, रवी पुनसकर, प्रसाद घाग यांसह ५० ते ६० जणांचा जमाव आला. नितीन व रवी पाटील यांनी ओमनाथ यांना शिवीगाळ करत येथे कशासाठी आले आहात, अशी विचारणा करत धमकावण्यास सुरुवात केली. नितीन पाटील यांनी त्यांना शिवीगाळ करत धारदार हत्याराने त्यांच्यावर वार केले, तर रवी पाटील यांनी लोखंडी सळईने त्यांच्या चेहऱ्यावर वार केले. यात ते गंभीर जखमी झाले. त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. ओमनाथ यांच्या सहकाऱ्यांनादेखील लाकडी बांबूने व लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. याप्रकरणी रात्री उशिरा रामनगर पोलिस ठाण्यात आठ जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
शिंदे गटाकडूनही तक्रार
शिवसेना शिंदे गटाकडूनदेखील अदखलपात्र तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. शिंदे गटाच्या उमेदवारांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. उमेदवारांचा प्रचार अंतिम टप्प्यात असतानाच या घटना घडत असल्यामुळे डोंबिवलीमधील राजकीय वातावरण तापले आहे.
