कौशल्य शिक्षणाला नवे बळ
पनवेल येथे विद्यापीठाच्या संकुलासाठी ४३१ कोटींची मान्यता ; लवकरच बांधकामास सुरुवात
मुंबई, ता. १३ : राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ तसेच पनवेल येथील महाराष्ट्र भूषण डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, यांच्या संयुक्त संकुल इमारत बांधकामाच्या पहिल्या टप्प्यास ४३१. ८० कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येणार असून, आवश्यक सर्व परवानग्या प्राप्त झाल्या आहेत. निविदा प्रक्रियाही अंतिम टप्प्यात पूर्ण झाली असून, लवकरच प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होणार असल्याची माहिती विद्यापीठ प्रशासनाने दिली आहे.
पनवेल येथील संयुक्त संकुल इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होऊन विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीत प्रत्यक्ष अध्यापन सुरू होण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. मात्र विद्यापीठाची स्थापना झाल्यानंतर लगेचच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी नवी मुंबई (खारघर), ठाणे, पुणे आणि नागपूर येथे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या आवारात तसेच भाडेतत्त्वावरील इमारतींमध्ये विविध केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. या केंद्रांमधून स्कूल ऑफ सायन्स, इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी कौशल्य, व्यवस्थापन आणि वाणिज्य कौशल्य शाळा, मानव्य कौशल्य शाळा, डिझाईन आणि सर्जनशील कौशल्ये विद्यालय, अल्पकालीन कौशल्य प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम तसेच आंतरराष्ट्रीय नोकऱ्यांसाठी आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण दिले जात आहे. विद्यापीठामध्ये विविध पदविका, पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम राबविले जात असून, विद्यार्थ्यांसाठी अत्याधुनिक डिझाईन लॅब, मार्कस लॅब, मायक्रोट्रॉनिक्स अँड ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स लॅब, कॉम्प्युटर लॅब, डेटा सेंटर आणि प्रोसेस ऑटोमेशन सेंटर अशा सुविधा उपलब्ध आहेत. सध्या विद्यापीठाचे अभ्यासक्रम खारघर (नवी मुंबई), पुणे, ठाणे आणि नागपूर येथील केंद्रांवर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या इमारतींमध्ये यशस्वीपणे चालविले जात आहेत.
१,०३४ विद्यार्थी प्रवेशित
ऑक्टोबर २०२५ अखेरीस विद्यापीठाने देशातील व परदेशातील एकूण ३९ नामांकित संस्थांशी सामंजस्य करार (एमओयू) केले आहेत. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये खारघर येथे ५८८, पुणे येथे ५६०, ठाणे येथे ४७ आणि नागपूर येथे १३९ असे एकूण १,०३४ विद्यार्थी प्रवेशित आहेत. विद्यापीठाचे अभ्यासक्रम ६० टक्के प्रायोगिक कौशल्यांवर आधारित असून, उर्वरित ४० टक्के वर्गातील व कार्यशाळेतील अध्यापनावर भर दिला जात आहे. विद्यापीठ किर्लोस्कर ग्रुप, मायक्रोसॉफ्ट यांसारख्या नामांकित उद्योग समूहांशी भागीदारी असून, ६० शैक्षणिक संस्थांच्या सहकार्याने प्री-इन्क्यूबेशन सेंटर्स सुरू करण्यात आले आहेत. यामधून विद्यार्थ्यांमध्ये उद्योजकता विकसित करण्यासाठी इंटरप्रिन्युअरशिप अवेअरनेस प्रोग्राम, आयडिएशन स्पर्धा आणि प्री-इन्क्यूबेशनला प्रोत्साहन दिले जात आहे. ....................
प्रकल्प खर्च : ४३१. ८० कोटी रुपये
बांधकाम यंत्रणा : सार्वजनिक बांधकाम विभाग
विद्यापीठाची केंद्रे : खारघर, पुणे, ठाणे, नागपूर
एकूण प्रवेशित विद्यार्थी : १,०३४
उद्योग भागीदारी : मायक्रोसॉफ्ट, किर्लोस्कर, पर्सिस्टन्ट सिस्टिम्स
अभ्यासक्रम रचना : ६० टक्के प्रायोगिक - ४० टक्के सैद्धांतिक
