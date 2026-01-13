एफडीएचा पारदर्शक व डिजिटल प्रणालीवर भर,१,१०० कार्यशाळांच्या माध्यमातून व्यापक अंमलबजावणी
अन्न भेसळ रोखण्यासाठी डिजिटल पाऊल
कार्यशाळांच्या माध्यमातून व्यापक अंमलबजावणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : अन्न व औषध प्रशासन विभागाने पारदर्शक, कार्यक्षम आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित प्रशासनाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. अन्न व औषध परवाना नोंदणी, आस्थापनांची तपासणी, नमुने संकलन ते प्रयोगशाळा विश्लेषण, अशी सर्व प्रक्रिया आता पूर्णतः ऑनलाइन करण्यात आली आहे. ‘सण महाराष्ट्राचा, संकल्प अन्नसुरक्षे’चा या उपक्रमांतर्गत मुंबई क्षेत्रात १,१०० कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी एफडीएमध्ये पारदर्शक व डिजिटल प्रणालीवर भर दिला. नागरिकांना शुद्ध अन्नपदार्थ उपलब्ध व्हावेत, यासाठी नियमित मोहिमा राबविण्यात येत आहेत. आतापर्यंत पाच हजार अन्ननमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले आहेत. भेसळ आढळल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार १० लाखांपर्यंत दंड आणि सहा महिन्यांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. २०२४-२५ या वर्षात औषध व अन्न क्षेत्रात ७,०३५ औषधविक्रेत्यांची तपासणी, २,२७० कारणे दाखवा नोटिसा, २,३६२ परवाने निलंबित, तर २७३ परवाने रद्द करण्यात आले आहेत.
