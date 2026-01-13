मनोरुग्णालयातील सफाई कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखले
ठाणे मनोरुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले
मतदानाच्या हक्कावर गदा आणल्याचा संघटनेचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १३ : ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयातील कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांचे मागील तीन महिन्यांपासून वेतन रोखण्यात आले असून, यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. वेतनाअभावी कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कोंडी करून त्यांच्या मतदानाच्या हक्कावर अप्रत्यक्षपणे गदा आणली जात असल्याचा गंभीर आरोप श्रमिक जनता संघटनेने केला आहे. याप्रकरणी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे धाव घेत तातडीने कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
श्रमिक जनता संघटनेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, २०१९ पासून येथील सफाई कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार पगार दिला जात नाही. या संदर्भात ठाणे औद्योगिक न्यायालयाचे आदेश आणि कामगार उपआयुक्तांनी ३० जुलै २०२४ रोजी दिलेल्या सूचनांचेही रुग्णालय प्रशासनाने पालन केलेले नाही. कंत्राटी कामगार कायद्यानुसार, ठेकेदाराने वेतन न दिल्यास ती जबाबदारी मुख्य मालक म्हणून रुग्णालय प्रशासनाची असते, मात्र प्रशासन ही जबाबदारी झटकत असल्याचा आरोप होत आहे. ऑक्टोबरपासून अनिता कुंभावत आणि सुविधा बांदल या दोन महिला कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यांचे वेतन देण्यात आलेले नाही. संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करण्याऐवजी प्रशासन त्याला पाठीशी घालत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
मतदानाचा हक्क हा घटनात्मक अधिकार असून, वेतन रोखून त्यावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
"संबंधित ठेकेदाराला तातडीने काळ्या यादीत टाकावे आणि कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन अदा करावे. तसेच कामगारांना थेट रोजंदारीवर किमान वेतन देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घ्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. असा इशारा श्रमिक जनता संघाचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांनी दिला आहे.
