अंबरनाथ पालिकेतील गोंधळाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल
अंबरनाथमधील गोंधळाचा व्हिडिओ
उपनगराध्यक्ष निवडणुकीदरम्यान घडलेला प्रकार
अंबरनाथ, ता. १३ (वार्ताहर) ः बहुप्रतीक्षित आणि बहुचर्चित अंबरनाथ नगर परिषदेची उपनगराध्यक्षपदाची निवडणूक सोमवारी पार पडली, पण या निवडणुकीनंतर झालेल्या गोंधळामुळे शहरातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे. या निवडणुकीदरम्यान दोन गटांत झालेल्या गोंधळाचा व्हिडिओ सध्या समाजमाध्यमावर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित झाल्याने त्याची शहरभर चर्चा सुरू आहे.
सोमवारी पालिका सभागृहात उपनगराध्यक्षपदासाठी निवडणूक झाली. सकाळपासूनच पालिका परिसरात तणावपूर्ण वातावरण होते. संभाव्य अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी पालिका परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. उपनगराध्यक्ष व भाजपचे विश्वजीत करंजुळे पाटील, उमेश पाटील, ॲड. मारुती ढेरे, तर शिवसेनेचे सुभाष साळुंखे, रोहित महाडिक यांची स्वीकृत नगरसेवक निवड जाहीर झाल्यानंतर पालिकेबाहेर दोन्ही गटांनी जल्लोष केला. या वेळी घोषणाबाजी, शिवीगाळ आणि एकमेकांना डिवचण्यावरून वाद वाढला. पालिकेसमोर भररस्त्यात झालेल्या या गोंधळाचा व्हिडिओ समाजमाध्यमावर प्रसारित झाला आहे. पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करून ही परिस्थिती नियंत्रणात आणली. दोन्ही गटांच्या कार्यकर्त्यांना समज देऊन सोडण्यात आले आहे. या गोंधळात काही कार्यकर्ते किरकोळ जखमी झाल्याची माहिती आहे. या प्रकारामुळे काही काळ अंबरनाथमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. हा व्हिडिओ शहरात चर्चेचा विषय ठरला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.