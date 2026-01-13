दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना निवडणुकीच्या रणधुमाळीचा त्रास
मुंबई, ता. १३ ः मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी आज शांत झाली असली तरी मागील काही दिवसांत या रणधुमाळीचा सर्वाधिक फटका दहावी-बारावीच्या परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसल्याचे विद्यार्थ्यांसह पालक, शिक्षकांचे म्हणणे आहे.
दहावी-बारावीच्या मुख्य लेखी परीक्षा केवळ काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या असून, विद्यार्थ्यांकडून त्यासाठीची अंतिम तयारी सुरू आहे. यासाठी अनेक विद्यार्थ्यांकडनू शाळा-महाविद्यालयांमध्ये पेपर सोडवून घेण्याची तयारी, तसेच त्यांचे इतर सरावही करून घेतले जात आहेत. मात्र, निवडणूक प्रचारातील विविध राजकीय, अपक्ष आदींच्या उमेदवारांकडून विविध वाहनांवर स्पीकर लावून प्रचार केल्याने त्या स्पीकरचे आवाज सर्वत्र घुमत होते. दुसरीकडे मुंबईतील विविध ठिकाणच्या राजकीय नेत्यांच्या सभांच्या ठिकाणी वाजविण्यात आलेल्या फटाक्यांच्या आवाजाच्या गोंगाटाने विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात हैराण झाल्याचे शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून सांगण्यात आले. महापालिकेच्या निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांनी आपल्या प्रचारासाठी कोणतीही कसर सोडली नसल्याने गल्लीबोळापर्यंत आणि घराघरांमध्ये प्रचार सुरू आहे. याचा विद्यार्थ्यांना खूप मोठ्या प्रमाणात त्रास झाल्याचे फुले-आंबेडकरी विद्यार्थी, पालक संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण यादव यांनी सांगितले. दहावी-बारावीच्या परीक्षा या विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात खूप महत्त्वाच्या असतात. त्यांचा परीक्षा पूर्वीचा काळही तितकाच महत्त्वाचा असतो. यामुळे महापालिका निवडणुकीदरम्यान अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात प्रचाराने अडथळे निर्माण केल्याने विद्यार्थ्यांना त्रास झाल्याचे यादव म्हणाले.
