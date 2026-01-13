सानपाडा परिसरातील स्थलांतरित मतदारांवर उमेदवारांची मदार
स्थलांतरित मतदारांवर उमेदवारांची मदार
जुईनगर (बातमीदार) : आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात नवी मुंबई प्रभाग क्रमांक २२ मध्ये राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. विशेषतः सानपाडा परिसरातील स्थलांतरित मतदार हा या प्रभागातील निवडणूक निकाल ठरवणारा महत्त्वाचा घटक ठरत असल्याने सर्वच प्रमुख उमेदवारांची मदार या मतदारांवर असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे.
सानपाडा परिसरात मागील काही वर्षांत जवळपास ३५० हुन अधिक लोक इतरत्र स्थलांतरित झाले आहेत. निवृत्तीमुळे गावाकडे तर मोठ्या आणि प्रशस्त घरामुळे सानपाडा सोडून ते दुसरीकडे राहतात. मात्र त्यांची याच प्रभागातील मतदार यादीत नावे असल्याने त्यांचे मतदान कोणाच्या पारड्यात पडणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तर ही मते आपल्या पारड्यात पडावीत या दृष्टीने प्रत्येक उमेदवार प्रयत्नशील आहे.
