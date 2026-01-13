एकाच चिन्हाला मतदान केल्यावर मतदान प्रक्रिया पूर्ण होण्याचा नेरूळमध्ये अपप्रचार
मतदान प्रक्रियेबाबत नेरूळमध्ये अपप्रचार; मतदारराजा संभ्रमात
जुईनगर, ता. १३ (बातमीदार) ः नवी मुंबई महापालिकेच्या उद्या (ता. १५) येऊ घातलेल्या निवडणुकीवर अपप्रचारचे सावट असल्याचे बोलले जात आहे. सध्या मतदान प्रक्रियेबाबत गैरसमज पसरवले जात असल्याचा आरोप नेरूळ येथील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या प्रभाग २३ मधील उमेदवारांकडून करण्यात येत आहे. एका विशिष्ट निवडणूक चिन्हालाच चारही ठिकाणी मतदान केल्यावरच मतदान प्रक्रिया पूर्ण होते, असा अपप्रचार सत्ताधारी पक्षाकडून केला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे, तर प्रभागातील इतर उमेदवारांनी यासंदर्भात नाराजी व्यक्त करत हा प्रकार लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे.
मतदान यंत्रावर चारही श्रेणीतील कोणत्याही उमेदवाराच्या चिन्हावर बटण दाबल्यास मतदान प्रक्रिया पूर्ण होते, मात्र एका ठराविक चिन्हालाच मतदान करणे आवश्यक आहे, असा चुकीचा संदेश मतदारांमध्ये पसरवला जात असल्याचे ठाकरे गटाच्या उमेदवारांकडून सांगण्यात येत आहे. या अपप्रचारामुळे विशेषतः अल्प शिक्षित मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होत असून, मतदारांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याचेही बोलले जात आहे. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घ्यावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. अशा अपप्रचारकांवर कारवाई करत निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि मतदारांचा विश्वास अबाधित ठेवण्यासाठी प्रशासनाने योग्य ती पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कोणत्याही चार उमेदवारांना मतदान केल्यास मतदान प्रक्रिया पूर्ण होत असून, सुज्ञ मतदारांनी जागरूक होऊन मतदान करण्याची गरज असल्याची भावना इतर उमेदवारांकडून व्यक्त केली जात आहे.
