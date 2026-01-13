पालघरमध्ये शेतकऱ्यांनी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम पाडले बंद.
बुलेट ट्रेनचे काम बंद
पालघरमध्ये शेतकऱ्यांकडून मोबदल्याची मागणी
तारापूर, ता. १३ (बातमीदार) ः संपादित जमिनीचा मोबदला न देताच बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी हे काम बंद पाडले. बुलेट ट्रेन प्रकल्पात संपादित जमीन आणि बाधित घरांचा मोबदला जोपर्यंत मिळत नाही, तोपर्यंत काम सुरू न करण्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.
पालघर जिल्ह्यात मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम प्रगतिपथावर आहे. पालघर तालुक्यातील शिगाव आणि हनुमान नगर या गावामधून बुलेट ट्रेनचा मार्ग जात आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करण्यात आली आहे, तर या मार्गामध्ये काही नागरिकांची घरे आणि इतर मालमत्तादेखील बाधित होत आहे. मात्र, महसूल विभागाकडून संपादित करण्यात आलेली जमीन आणि बाधित घरांचा मोबदला अजून मिळालेला नाही. बाधित शेतकऱ्यांच्या वहिवाटीच्या जागेमध्ये जबरदस्तीने प्रकल्पाचे काम सुरू केले आहे. यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी आदिवासी एकता परिषदेचे भरत वायडा यांच्या नेतृत्वाखाली काम बंद पाडले. जोपर्यंत नुकसानभरपाई मिळत नाही, तोपर्यंत बुलेट ट्रेनचे काम सुरू करून न देण्याची ठाम भूमिका या वेळी शेतकऱ्यांनी घेतली.
मुंबई आहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पामध्ये बाधित होणाऱ्या वनई, साखरे, हनुमान नगर, शिगाव, चंद्रानगर या गावांमधील बाधित झालेल्या जवळ पास २५ शेतकऱ्यांना जमीन झाडे व घरांचा मोबदला अद्याप देण्यात आला नाही. हनुमान नगर, चंद्र नगर शिगाव, या गावातील जवळपास पाच ते सहा एकर जमीन बुलेट ट्रेनकरिता बाधित आहे. त्याचा मोबदला न मिळाल्याने या गावातील आदिवासी शेतकऱ्यांनी गेल्या दोन दिवसांपासून बुलेट ट्रेनचे काम बंद पाडले आहे. यामध्ये शेतकरी त्रंबक लीलका, लक्ष्मण भोईर, रमेश आहडी आदी अनेक शेतकरी आहेत. ज्यांच्या नावाने सातबारा असूनदेखील त्यांना मोबदला दिला गेला नाही. साखरे, वणई, हनुमान नगर या गावातील लक्ष्मण घहला, लक्ष्मण अंधेर अशा अनेक शेतकऱ्यांना बुलेट ट्रेन व भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून झाडे व घरे तोडण्यास सांगितली. मात्र, त्यांना झाडांचा अद्याप कोणताही मोबदला दिला नाही.
मला भूसंपादन अधिकारी व बुलेट ट्रेनच्या अधिकाऱ्यांनी झाडे व घर तोडण्यास सांगितले. मात्र, अद्याप मला कोणताही घराचा व झाडांचा तसेच जमिनीचा मोबदला दिलेला नाही.
- लक्ष्मण घहला, साखरे गाव
हनुमान नगर, शीगाव येथे माझ्या स्वतःच्या मालकीची जागा आहे. ही जागा बुलेट ट्रेनकरिता संपादित झाली आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून माझ्या जागेवरती बुलेट ट्रेनचे काम सुरू आहे. मात्र, मला मोबदला मिळाला नाही. त्यामुळे आम्ही हे काम थांबवले आहे.
-रमेश आहडी, हनुमान नगर
