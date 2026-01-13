प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या
प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या
भव्य रॅलींनी रस्ते तुडुंब; ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : मुंबईत प्रचाराच्या अखेरच्या दिवशी प्रमुख राजकीय पक्ष आणि अपक्ष उमेदवारांनी धुमधडाक्यात प्रचार रॅली काढून शक्तिप्रदर्शन केले. एकाच वेळी उमेदवारांच्या दुचाकी, रिक्षा तसेच इतर गाड्यांचा ताफा रस्त्यावर आल्याने विविध प्रभागांमधील रस्त्यांवर वाहतूक कोंडीचे चित्र होते. दुपारनंतर सर्व रस्ते जाम झाले होते. सायंकाळी ५च्या सुमारास प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या. मात्र, ‘आता रात्रीस खेळ चाले,’ सुरू झाल्याने ‘जागते रहो’साठी राजकीय पक्ष सतर्क झाले आहेत.
मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराचा मंगळवारी (ता. १३) अखेरचा दिवस होता. त्यामुळे उमेदवारांनी सकाळपासून प्रचार रॅलींना सुरुवात केली. या रॅलींमध्ये महिलांचा सहभाग मोठा होता. तरुण कार्यकर्ते दुचाकी, चारचाकी घेऊन या रॅलींमध्ये सहभागी झाले होते. परिणामी चौकाचौकात वाहतूक कोंडी पाहायला मिळाली. अनेक ठिकाणी ठाकरे बंधूंच्या आणि भाजप-शिवसेना महायुतीचे कार्यकर्ते आमनेसामने आले. या ठिकाणी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली; मात्र पोलिसांनी कडेकोट पोलिस बंदोबस्त ठेवल्याने कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. दुसरीकडे अपक्ष उमेदवारांनी आज जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. आता प्रचार संपल्याने रात्रीस खेळ चाले सुरू होणार आहे. त्यासाठी राजकीय पक्षांनी गस्तीसाठी पथके तैनात ठेवली आहेत. पैशांचे वाटप, दुबार मतदान रोखण्यासाठी शिवसेना आणि मनसेने ‘भगवा गार्ड’ तैनात केले आहे.
उमेदवारांची शक्ती पणाला
मुंबईत आजा अखेरच्या दिवशी प्रचारासाठी उमेदवारांनी आपली शक्ती पणाला लावल्याचे दिसून आले. ‘प्रचारासाठी वेळ कमी मिळाला’, अशी खंत अनेक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली; मात्र उपलब्ध असलेल्या वेळेचा पुरेपूर वापर अनेक उमेदवारांनी केल्याचे दिसून आले. सायंकाळी प्रचार संपताच उमेदवारांची संपर्क कार्यालये गजबजून गेली. थकलेले कार्यकर्ते कार्यालयात आणि कार्यालयाच्या आवारात विसावले होते. उमेदवारांनी प्रचार संपल्याने सुस्कारा सोडला. आता प्रत्यक्ष मतदानासाठी मतदारांना बाहेर काढण्याची उमेदवारांची कसोटी लागेल. आता प्रत्यक्ष भेटीगाठींवर बैठकांचे सत्र सुरू होईल.
