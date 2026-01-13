मुंबईतील सार्वजनिक शौचालयाच्या दुरावस्थेची न्यायालयाने घेतली दखल
सार्वजनिक शौचालयाच्या दुरवस्थेची दखल
न्यायालयाची स्यू-मोटो याचिका; संबंधित विभागांना नोटीस
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : मुंबईतील सार्वजनिक सुलभ शौचालयांची दुरवस्था आणि शौचालयातील गैरसोयींकडे लक्ष वेधणाऱ्या जनहित याचिकेची गंभीर दखल मंगळवारी उच्च न्यायालयाने घेतली. त्या याचिकेचे स्यू-मोटो याचिकेत रूपातंर करीत प्रतिवादींसह संबंधित विभागांना नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
कांजूरमार्गस्थित सामाजिक कार्यकर्ते उमेश सिंह यांनी ॲड. संतोष दुबे यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका केली आहे. आपण स्वतः मुंबईतील ५० विविध सार्वजनिक सुलभ शौचालयांना भेट दिली. अनेक शौचालयांमध्ये सांडपाणी व्यवस्था, वीज आणि स्वच्छतेसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे याचिकेत नमूद केले. प्रशासानाला अनेकदा निवेदन, पत्रव्यवहार करूनही कोणतीही पावले उचलली नाही. त्यासोबतच महाराष्ट्रातील सेप्टिक टँक व्यवस्थापनासाठी फेब्रुवारी २०१६ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी होत नसल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. तसेच वीज आणि पाणी नसलेल्या सार्वजनिक शौचालयांना तत्काळ जोडणी करण्याचे आदेश द्यावेत. तृतीयपंथी, दिव्यांगांसाठी शौचालयात वेगळी सोय करावी, मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेत केली.
मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ही याचिका मंगळवारी सुनावणीसाठी आली. त्या वेळी न्यायालयाने याचिकेची दखल घेऊन स्यू-मोटो याचिकेत रूपांतर केले. तसेच, प्रतिवादी राज्याचे मुख्य सचिव, पालिका आयुक्त, राज्य प्रदूषण विभागाचे मुख्य सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हाडा इत्यादींना नोटीस बजावली. त्यासह पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाचे मुख्य अभियांत्रिक, त्यासोबतच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागालाही प्रतिवादी करून त्यांनाही नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.
---
याचिकेतील महत्त्वाचे मुद्दे
- ५६ टक्के सार्वजनिक शौचालयांमध्ये वीज आणि ७३ टक्के शौचालयांमध्ये पाणीपुरवठा नाही.
- काही शौचालये पालिकेच्या मुख्य सांडपाणी वाहिनीला जोडलेली नाहीत.
- प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट नाल्यांमध्ये किंवा खुल्या जलस्रोतांमध्ये सोडले जाते.
- तृतीयपंथी आणि दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था; परंतु अत्यंत अपुरी
- पर्यावरणीय नियामांचे सर्रास उल्लंघन
