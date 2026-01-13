जलजीवन मिशनची कामे रखडली
जलजीवन मिशनची कामे रखडली
उरण तालुक्यात ‘हर घर जल’ संकल्पनेला आर्थिक अडथळा; पाण्याच्या प्रश्नावर प्रश्नचिन्ह
उरण, ता. १३ (वार्ताहर) : देशातील प्रत्येक कुटुंबाला शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या ‘जलजीवन मिशन’ अंतर्गत उरण तालुक्यात राबविण्यात येणाऱ्या नळ पाणीपुरवठा योजनांना सध्या निधीअभावी मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. केंद्र शासनाकडून अपेक्षित निधी वेळेत उपलब्ध न झाल्याने तालुक्यातील निम्म्याहून अधिक योजना अर्धवट अवस्थेत असून काही ठिकाणी तर अद्याप कामालाच सुरुवात झालेली नाही. परिणामी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘हर घर जल’ या महत्त्वाकांक्षी संकल्पनेला प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत ब्रेक लागल्याचे चित्र आहे.
उरण तालुक्यात एकूण २१ गावांसाठी जलजीवन मिशनअंतर्गत नळ पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आल्या होत्या. यापैकी केवळ सात गावांमधील योजना पूर्ण झाल्या असून तब्बल १२ योजना अपूर्ण अवस्थेत आहेत, तर दोन गावांमध्ये कामाची सुरुवातही झालेली नाही. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना आजही पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असून उन्हाळ्यात परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जलजीवन मिशनची घोषणा केली होती. या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे शुद्ध पिण्याचे पाणी पोहोचवणे हा आहे. त्यानुसार उरण तालुक्यात सुमारे १२ कोटी ९२ लाख ९७ हजार रुपयांच्या विविध नळ पाणीपुरवठा योजनांची कामे हाती घेण्यात आली. बोकडवीरा, फुंडे, बांधपाडा, दिघोडे, पागोटे, नवीन शेवा आणि वेश्वी कातकरवाडी येथील योजना पूर्ण झाल्या असल्या तरी जासई, चिर्ले, मोठी जुई, चिरनेर, कळंबुसरे, नवघर, नागाव, केगाव, विंधणे, करळ-सावरखार आदी गावांतील कामे अद्याप अर्धवट आहेत. जसखार आणि घारापुरी या गावांमध्ये जलजीवन मिशनच्या योजनांना अद्याप प्रारंभच झालेला नाही. निधी वेळेवर न मिळाल्याने ठेकेदारांकडूनही नाराजी व्यक्त केली जात असून आता आणखी किती रक्कम स्वतःच्या खिशातून खर्च करायची?] असा सवाल ठेकेदारांकडून केला जात आहे. दुसरीकडे, रखडलेली कामे पूर्ण होतील का, याबाबत सामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि अस्वस्थता आहे.
जलजीवन मिशन : सद्यस्थिती (उरण तालुका)
एकूण मंजूर योजना : २१
पूर्ण झालेल्या योजना : ७
अर्धवट अवस्थेतील योजना : १२
अद्याप सुरू न झालेल्या योजना : २ (जसखार, घारापुरी)
एकूण अंदाजित खर्च : १२.९२ कोटी रुपये
अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया
आम्ही ठेकेदारांच्या पाठपुराव्यामुळे सात कामे पूर्ण केली आहेत. उर्वरित बारा कामे पूर्ण करण्यासाठी सतत सूचना दिल्या जात आहेत. मात्र ठेकेदारांना वेळेवर बिल मिळत नसल्याचे कारण पुढे येत आहे. जेवढा निधी उपलब्ध होतो, तेवढ्या प्रमाणात कामे ठेकेदारांना देण्यात येत आहेत, अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या उपअभियंता रुपाली म्हात्रे यांनी दिली.
