मतदानाची टक्वारी वाढविण्यासाठी स्वीप
स्वीप उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
मतदानाची टक्केवारी वाढण्याची अपेक्षा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ ः मुंबई महापालिका निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी ‘स्वीप’ (सिस्टिमॅटिक व्होटर्स एज्युकेशन आणि इलेक्टोरल पार्टिशिपेशन) हा उपक्रम राबविण्यात आला. या उपक्रमाला मुंबईत उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
महिला, युवक, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, दुर्बल घटक यांचा मतदानात सहभाग वाढावा, यासाठी ठिकठिकाणी ‘स्वीप’ उपक्रम राबविण्यात आला. या उपक्रमात मतदार जागृती, प्रभाग फेरी, शपथविधी कार्यक्रम शाळा, महाविद्यालय तसेच सार्वजनिक ठिकाणी राबविण्यात आले. पोस्टर फलक, सार्वजनिक जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात आले. २२ ठिकाणी पथनाट्य, फ्लॅशमॉब याद्वारेही जनजागृती करण्यात आली. त्याला मुंबईकरांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्याचे पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी सांगितले.
